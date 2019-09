"Dani kineskog filma u Srpskoj" od 26. do 30. septembra

Kinoteka Republike Srpske, u saradnji sa Ambasadom Kine u BiH i Kineskim filmskim arhivom iz Pekinga, organizuje manifestaciju "Dani kineskog filma u Republici Srpskoj", koja će biti održana na Palama od 26. do 30. septembra, najavljeno je iz Kinoteke.

Tokom petodnevnog programa publika će imati priliku da vidi filmove novije kineske produkcije, od igranih "Tajna Kine" i "Operacija Mekong", do dokumentarnih "Majstori u Zabranjenom gradu" i "Himalaji: Put ka vrhu", te animirani film "Bijela zmija".

Svečano otvaranje manifestacije, kojem će prisustvovati i ambasador Kine u BiH Đi Ping i četvoročlana delegacija Kineskog filmskog arhiva, koju predvodi direktor Odjeljenja za upravljanje javnim poslovima Li Tao, planirano je za četvrtak, 26. septembra u 19.00 časova, nakon čega će premijerno biti prikazan film "Tajna Kine".

Okosnicu filma čine događaji i ličnosti ključni za nastanak današnje Kine, koja ove godine obilježava 70 godina od osnivanja.

Tridesetih godina prošlog vijeka, američki novinar Edgar Snou uspio je da probije informativnu blokadu tada vladajućeg Kuomintanga i uđe na "crvenu teritoriju". Tako je postao prvi stranac koji je upoznao i intervjuisao vođe Komunističke partije Kine i kineske Crvene armije, bio je svjedok lične harizme Mao Cedunga, pionira Komunističke partije Kine i predsjedavajućeg Vojne komisije.

Objavivši knjigu "Crvena zvijezda nad Kinom", tajnu "Crvene Kine" otkrio je cijelom svijetu.

Film je režirao Vang Đising, a glavne uloge tumače Vang Pengkai kao Mao Cedung i Kenan Hepe kao Edgar Snou.

Naredne večeri na programu je igrani film "Operacija Mekong", koji je režirao jedan od najpoznatijih režisera kineskog akcionog filma Dante Lam.

Ovaj višestruko nagrađivani film, dobitnik 17 nagrada i 14 nominacija, inspirisan je istinitim događajem iz 2011. godine, poznatim kao masakr u Mekongu.

U vodama Zlatnog trougla, tromeđa Laosa, Tajlanda i Mjanmara, pod optužbom za transport narkotika, napadnuta su dva kineska trgovačka broda i pobijeno je 13 članova posade.

Da bi raskrinkala slučaj, kineska vlada u Zlatni trougao šalje tim elitne policije za borbu protiv narkotika.

U subotu, 28. septembra, biće prikazan dokumentarni film "Majstori u Zabranjenom gradu" iz 2016. godine, u režiji poznatog dokumentariste Sjao Hana, koji je godinu dana ranije snimio istoimeni tv serijal, postigavši ogromnu popularnost i gledanost.

Dokumentarni film "Majstori u Zabranjenom gradu" prikazuje obnovu relikvija i antikviteta u Muzeju palate, kako se institucionalno danas zove Zabranjeni grad, nekadašnja carska palata u Pekingu.

Film je sniman četiri mjeseca, a snimanju je prethodilo pet godina istraživanja. Osim što detaljno istražuje istorijat kineske restauracije antikviteta, film takođe pruža uvid u unutrašnji svijet i svakodnevni život majstora restauracije.

Film "Bijela zmija" animirana je adaptacija drevne kineske legende o bijeloj zmiji, jedne od četiri najpopularnije kineske ljubavne legende, često korišćenog motiva u raznim vidovima kineske umjetnosti. Film je na programu u nedjelju, 29. septembra.

Nastao u kinesko-američkoj koprodukciji, film je premijerno prikazan u Kini početkom 2019. godine, dok je u Americi prikazan u okviru ovogodišnjeg filmskog festivala fantazije u Montrealu. Dobitnik je nagrade za najbolji animirani film na ovogodišnjem Festivalu studentskog filma u Pekingu.

Program se završava dokumentarcem Sjao Hana i Lijang Đunđana "Himalaji: Put do vrha" ili "LJestve do raja" /Himalaya: Ladder to Paradise/, koji će biti prikazan u ponedjeljak, 30. septembra.

Ovo je prvi film u 4 K rezoluciji koji od početka do kraja dokumentuje osvajanje Mont Everseta.

Film prati tibetanske studente i njihove porodice, planinu, manastir u kojem se studenti obučavaju i razne sile koje se moraju ujediniti da bi se postigao cilj veći od samog osvajanja planine. Tokom produkcije ovog izuzetnog epskog filma uvedene su brojne novine u uobičajeni način snimanja filmova dokumentarnog stila.

Za vrijeme boravka na Palama, četvoročlana delegacija Kineskog filmskog arhiva iz Pekinga posjetiće i Filmski arhiv Kinoteke Republike Srpske.

"Dani kineskog filma u Republici Srpskoj" organizuju se uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Grada Istočnog Sarajeva, opštine Pale i Kulturno-sportskog centra Pale.

Sve projekcije biće održane u sali Kulturnog centra na Palama od 19.00 časova, a ulaz je slobodan.