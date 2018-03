Dvedeset peti film o agentu 007 režiraće proslavljeni britanski reditelj Deni Bojl, ali glavni glumac Danijel Krejg, kao i producenti filma, imaju jedan uslov, pišu britanski mediji.

Oskarovac Bojl već neko vrijeme važi za Krejgovog favorita. Međutim, za Bojla se tvrdi da ima svoj scenario, napisan sa njegovim saradnikom na "Trejnspotingu" Džonom Hodžom, koji konkuriše onome čiji su autori redovni scenaristi filmova o Bondu Nil Parvis i Robert Vejd.

Britanski novinar Baz Bamigboj, poznat kao pouzdan izvor informacija kada su filmovi o Džemsu Bondu u pitanju, tvrdi da će Bojl režirati film, ali pod uslovima koje postave producenti.

"Deni Bojl će režirati sljedeći 007 film, 25. Bonda, čije snimanje treba da počne krajem godine, ukoliko scenario Džona Hodža bude odobren. Producenti Barbara Brokoli, Majkl Vilson i Danijel Krejg su spremni da to omoguće", napisao je Bamigboj na Tviteru.

Ukoliko su ove tvrdnje tačne, to znači da producenti i sam Danijel Krejg imaju zaista mnogo povjerenja u Denija Bojla, budući da su spremni da odbace Parvisa i Vejda, autore scenarija posljednjih šest filmova o Džejmsu Bondu od 1999. godine, piše britanski Ekspres.

Danijel Krejg ima poseban uslov za svog posljednjeg Bonda

#DannyBoyle will direct next #007 film #Bond25 late this year after shooting #allyouneedislove for @Working_Title - as long as Bond screenplay by #JohnHodge meets approval. #BarbaraBroccoli #Michael G.Wilson & #DanielCraig “willing” this to happen. pic.twitter.com/gAdAV9zUFf