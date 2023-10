Danijel Redklif priznao šta ga užasava

Slavni glumac Danijel Redklif priznao je koliko se bojao postati tata. U osvježavajuće iskrenom intervjuu, zvijezda franšize "Hari Poter" nije govorio o "čaroliji" roditeljstva o kojoj smo tako navikli slušati i umjesto toga je otvorio svoje strahove.

U razgovoru s "E! News", Redklif je rekao: "Iskreno je zastrašujuće imati ljudsko biće na svijetu do kojeg mi je toliko stalo i da će sve što on učini uticati na moje mišljenje o mom životu do kraja života. Dakle, znate, to je zastrašujuće."

Glumac i njegova druga polovina, Erin Darke, poželjeli su dobrodošlicu svom prvom djetetu na svijet, dječaku, još u aprilu ove godine.

Uprkos priznanju da je na život tročlane porodice bilo potrebno mnogo navikavanja, jasno je da je Danijel brižan otac jer je bio oduševljen svojim sinom.

"Činjenica da postoji biće na svijetu koje ti može pružiti najgoru noć u životu, a onda se ujutro probudiš i priđeš mu, a oni se okrenu i nasmiješe, a ti si kao, ne sviđa mi se briga za bilo koju od stvari koju si upravo učinio. To je baš kul", ljubazno je objasnio.

Iako je 36-godišnji glumac obično privatan tip, čini se da voli razgovarati o svom najnovijem dodatku i priznao je u prethodnom intervjuu da će povratak na posao biti težak.

"To još uvijek nije uticalo na stvari, ali stvarno volim provoditi vrijeme s njim i mislim da će mi nedostajati kad se kasnije tokom godine vratim na posao", rekao je za "Entertainment Tonight".

Englez je još dodao:

"Dakle, sigurno ću biti malo selektivniji… Uvijek sam bio selektivan, ali mislim da ću vjerovatno raditi malo manje sljedećih nekoliko godina. Nikada neću stati. Mislim da ni to nije dobro za mene", objasnio je Redklif, prenosi "Her"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.