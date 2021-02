"Dara" će nadživjeti sve nominacije i kandidature

BANJALUKA - Film "Dara iz Jasenovca", osmišljen sa motivom da predstavi stravično stradanje civila u ustaškom koncentracionom logoru "Jasenovac" za vrijeme Drugog svjetskog rata, nije se našao u nominacijama za dodjelu američke filmske nagrade "Zlatni globus".

Posljednjih nekoliko dana film se našao u centru pažnje i izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama te podstakao publiku na razmišljanje i iznošenje mišljenja na internet platformama, iako još zvanično nije nigdje prikazan i objavljen. Negativna kritika Džeja Vajsberga u magazinu "Varajeti" izazvala je velike polemike i sukobe mišljenja, što je na kraju ispoljeno na IMDb platformi, najpopularnijem internet sajtu za ocjenjivanje filmova, gdje je publika mogla da prenese svoj lični utisak o filmu u vidu ocjene poznajući samo temu kojom se film bavi.

Došlo je do internet sukoba, inicijativa putem društvenih mreža kojom su pozivani građani da ocijene film najvišom ili najnižom ocjenom, zavisno od pripadnosti, a popularna Međunarodna baza podataka o filmovima odlučila je da to nadmetanje i sukob zaustavi potpunom zabranom i ukidanjem mogućnosti ocjenjivanja filma.

"'Dara iz Jasenovca' nije nominovana za nagradu 'Zlatni globus' i to je u suštini i bilo vrlo teško očekivati, jer kod nas uvijek mediji imaju namjeru da 'napumpaju' sve. Ne znam da li je kritika iz 'Varajetija' uticala na to da 'Dara' ne bude kandidovana, ali to je toliko velika konkurencija na svjetskom nivou i zaista sama ova nominacija koju je 'Zlatni globus' prihvatio od strane američkih distributera je velika stvar. Sama kandidatura za 'Oscara' je velika stvar. Ja mislim da nagrade nisu nešto što će odrediti ovaj film. Ovaj film će imati svoj život mnogo duže nego sva ta današnja dešavanja, nominacije i kandidature", rekao je glumac koji tumači glavni muški lik u ovom filmu Zlatan Vidović.

Vidović je naglasio da je ovo jedan od najznačajnijih filmova koji je napravljen kod nas u zadnjih nekoliko godina.

"Što se tiče zabrane glasanja na IMDb-u, mislim da je nepotrebno napravljena histerija u vezi sa svim tim. Ja stvarno mislim da film vrijedi mnogo, i umjetnički, i edukativno. Mislim da će ljudi, tek kad ga pogledaju, moći davati ocjene, jer je u ovaj film uloženo mnogo truda i rada, talenta i kreativnosti. Ovo je jedna tema koja je trebalo da bude ispričana, tema koja je zaista velika i jedna od najvećih na ovim prostorima, jedno od najvećih stradanja koja su uopšte zabilježena u Evropi i svijetu, tako da, što se tiče glasanja na IMDb-u, moja je preporuka da što više ljudi pogleda taj film pa tek onda da daju svoju ocjenu, jer film tek treba da počne živjeti svoj bioskopski život", naglasio je Vidović.

U odgovoru na recenziju Džeja Vajsberga u "Varajetiju" režiser filma Antonijević ocjenjuje da se tu radi o političkom tekstu u kojem su iznesene neke laži, poput tvrdnje da je film antihrvatski, jer, kako kaže, kako je moguće reći da je film propaganda kada i sam Vajsberg priznaje da su sve stvari koje su opisane u filmu - istinite.

Željko Erkić, jedan od glumaca iz ovog filma Predraga Antonijevića, prihvata mogućnost da je propaganda koja je promovisana posljednjih nekoliko dana možda uticala na kotiranje filma u nominacijama za "Zlatni globus".

"Moguće je, a opet šira javnost nije pogledala film pa da imamo sud od, da tako kažem, velikih i ne pristrasnih kritičara, pa da možemo na osnovu toga da sudimo. Ovako se bavimo spekulacijama, jer u ovom trenutku sve to spada pod spekulisanje. Ostao je još 'Oscar' pa ćemo da vidimo, ogromna je konkurencija. To su najprestižnije nagrade na svijetu, pa je stoga sve ono što je najbolje na svijetu na polju filma u konkurenciji. A možda nas čuvaju za nešto mnogo veće, a to je 'Oscar', ostaje nam dalje da se nadamo. Ipak je ovo na kraju neka vrsta umjetničkog takmičenja i neka na tome ostane, treba da ostavimo po strani negativne konotacije", objasnio je Erkić za "Nezavisne".

Bez obzira na nominacije, film će početi sa prikazivanjem u američkim bioskopima od danas, a očekuje se i da ocjenjivanje na IMDb-u bude ponovo moguće nakon što film bude prikazan na filmskom platnu.

"Jednostavno, ako ponovo krenemo iz tog umjetničkog dojma, a zapravo to IMDb i jeste, ostavljanje dojmova za određeni film koji je šira publika pogledala, s obzirom na to da film još nije ni izašao, negdje je i normalno da se ne može ocjenjivati. Od danas će početi prikazivanje u bioskopima u Americi i nakon toga će IMDb vjerovatno i biti otključan za glasanje. Na kraju krajeva, ni to ne može da bude mjerilo za kvalitet filma, pa čak i da nema tabora koji neosnovano daju loše ili, sa druge strane, dobre ocjene", zaključio je Erkić.