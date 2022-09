De Arma posjetila grob Merilin Monro da traži dopuštenje

Ana de Arma, koja preuzima ulogu Merilin Monro u Netflixovom filmu o starleti "Plavuši", otkriva da su ona i ekipa otišli na grob slavne ličnosti.

Ana de Arma kaže da su ona i ekipa posjetili grob Merilin Monro kako bi zatražili dopuštenje za nadolazeći film "Plavuša".

Netflixov film dolazi nakon mnoštva medija fokusiranih na holivudsku starletu Monro, uključujući biografske film iz 2012. "My Week with Marilyn", "Marilyn Monroe: The Final Days" iz 2001. i TV film iz 1991. "Norma Jean and Marilyn".

Dok su se neki projekti više oslanjali na biografiju, drugi uzimaju slobodu sa životom ikone i fikcionalizuju aspekte istorije.

"Plavuša", u kojem De Arma glumi Monroovu, zauzeće drugačij pristup, temeljeći se na istoimenom romanu Džojs Kerol Oates iz 2000., a ne na Merilinonm stvarnom životu.

(Screen Rant)