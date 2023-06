De Niro samo zbog jednog filma imao veliku tremu

Iako iza sebe ima mnoštvo uloga i dugogodišnju karijeru, glumac Robert de Niro otkrio je da je zbog jednog filma imao veliku tremu.

Naime, ovaj slučaj je specifičan jer je riječ o njegovom prvom filmu, odnosno o onom iz 1993. godine, koji je režirao. Glumac je bio jako uznemiren pa je pozvao prijatelje upomoć, tačnije posavjetovao se sa onima koji su već prethodno režirali filmove, što ga je umirilo, prenosi b92.

"Morate samo da uskočite, uradite to i prihvatite da ste u tome u svakom trenutku, svakog dana i to je to", izjavio je glumac govoreći nedavno o filmu "Priča iz Bronksa“.

Inače, glumac je rekao i da je preuzeo projekat jer je želio "nešto da režira".

Zasnovan na samostalnoj predstavi Čeza Palminterija, film "Priča iz Bronksa“ prikazuje De Nira kao vozača autobusa koji pokušava da spase svog sina iz kandži lokalnog mafijaškog bosa kojeg igra Palminteri.

"Htio sam da se oprobam u režiji i rekao sam sebi da moram da donesem konačnu odluku. Onda sam vidio Čezov samostalni šou i razgovarao sa njim o eventualnoj adaptaciji za film. Osjetio sam da mogu da dodam nešto tome i Čez mi se svidio, imali smo sjajan odnos, tako da je sve bilo lijepo", zaključio je glumac i dodao:

"Uskoro ću ga ponovo pogledati, jer nisam dugi niz godina".