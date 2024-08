"Deadpool & Wolverine" osvojio i Sjevernu Ameriku

Film "​Deadpool & Wolverine" studija Marvel zadržao se na prvom mjestu svog drugog vikenda u Sjevernoj Americi s procijenjenih 97 miliona dolara, što je povećalo tekuću ukupnu zaradu na 395.6 miliona dolara i preteklo "The Passion of the Christ" s 371 milion dolara i postao film s najvećom zaradom s R-ocjenom svih vremena.

Igrajući u 4230 kina, ljetni hit s Rajanom Rejnoldsom i Hju Džekmenom u glavnim ulogama pala je za 53 odsto - što je solidna baza za ciljanu cifru na tipično pretrpanu kinokulturu - i zauzela osmi najbolji drugi vikend svih vremena i peti drugi najveći vikend u Marvelovom kinematografskom univerzumu.

"Deadpool & Wolverine" zaradio je osam miliona dolara na Imaxu, a ukupno je zaradio 34 miliona dolara.

Globalno "Deadpool & Wolverine" zadržao je milijardu dolara na nišanu dok je tekuća ukupna vrijednost dostigla 824.1 milion dolara.

To je jedan od četiri filma uključujući "Inside Out 2", "Kingdom Of The Planet Of The Apes" i "The First Omen" koji su podstakli Walt Disney Studio da postane prvi studio ove godine koji je premašio tri milijarde dolara na globalnom nivou i dostigao približno 3.109 milijardi dolara, prenosi "ScreenDaily".

