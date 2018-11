Decentralizacija i kvalitet - put ka svjetlijoj budućnosti kulture

Članovi Stručnog žirija 12. Međunarodnog filmskog festivala "Prvi kadar" ističu da ovogodišnja smotra pokazuje da su principi profesionalnog organizacionog pristupa i decentralizacije kulture garancija njene još uspješnije budućnosti.

"Dvanaesti `Prvi kadar` pokazuje da je ovaj festival sazreo i da ima nekoliko ozbiljnih selekcija u kojima se takmiče veoma zanimljiva filmska ostvarenja i autori, od kojih su neki već afirmisani, dok drugi tek stasavaju", navodi predsjednik žirija Srđan Savić, filmski kritičar iz Niša.

Prema njegovim riječima, atmosfera na Festivalu, kada je riječ o programu, izboru autora i publici, veoma je podsticajna za dalji razvoj ove manifestacije, ali i filmske umjetnosti u Republici Srpskoj.

"Što se tiče kvaliteta filmova, bilo je sjajnih ostvarenja, koja mogu da se nazovu i pravim malim remek-delima, a najbolji od njih su i nagrađeni - to se posebno odnosi na apokaliptični poljski film `Nuklearne senke` ili film `Pravi muškarci ne plaču`, Španca Lukasa Kastana", kaže Savić.

On navodi da je bilo i filmova koji su ostali na pola puta između ambiciozne teme koja tišti čovječanstvo i pojedine narode, ali nisu uspjeli da u dovoljnoj mjeri to do kraja iznesu, jer su se "rvali" sa obiljem materijala, kao i izborom pravog momenta, poente i kadra za završetak filma.

Savić ocjenjuje za Srnu da je, možda, još riječ o temama koje su veoma kompleksne i o kojima je teško suditi dok su neki događaji i dalje u toku.

On kao posebno interesantne navodi studentske filmove koji su, kako je rekao, snimljeni na akademijama i fakultetima i koji svojim sadržajem i koncepcijom ukazuju na veliki talenat i filmski potencijal mladih autora.

Prema njegovoj ocjeni, interesantni su i filmovi koji se kreću na razmeđi igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog, i koje je kao takve bilo teško porediti sa ostalim kratkim igranim i dokumentarnim filmovima.

"`Prvi kadar` ušao je u veoma kompleksnu epohu jer se izmešta iz jedne i privremeno seli u drugu sredinu, odnosno iz Istočnog Sarajeva u Zvornik, što zahteva ozbiljniji nivo organizacije, ali pokazuje da organizatori mogu da se nose sa zahtevima decentralizacije kulture", naglašava Savić.

Za režisera iz Beograda Jelenu Radenović, člana žirija, posebno je zanimljivo to što se na ovom festivalu redovno pojavljuje raznolikost autorskog pristupa filmu.

Prema njenim riječima, to je ono što je drugačije nego na drugim sličnim filmskim manifestacijama, zahvaljujući upravo selekciji filmova sa vrlo različitim autorskim pečatima.

"Primetno je, takođe, da je porodica dominantna tema, jer je to danas svakako nešto što je `na tapetu`, pri čemu više nije reč o klasičnoj porodici koju čine mama, tata i deca, nego se odnosi među roditeljima i decom menjaju, što je vrlo prisutno na filmu", kaže Radenovićeva.

Posebno su joj bili zanimljivi neki studentski filmovi, koji su, možda, snažniji i kompletniji od onih čiji su autori profesionalci.

"To je velika prednost ovog festivala, jer studentima daje šansu da pokažu šta znaju, a najbolji dokaz za to je studentsko ostvarenje `Nuklearne senke` iz Poljske, koje je kao najbolji film dobilo Grani-pri `12. Prvog kadra`", navodi Radenovićeva.

Član žirija Čarna Manojlović, režiser iz Beograda, smatra da je budućnost "Prvog kadra" vrlo svijetla, zahvaljujući angažmanu "Produkcije `Prvi kadar`", koja realizuje ovaj festival već 12 godina.

"Veoma je važno i pozitivno što je Festival decentralizovan i mislim da bi dobro bilo da bude proširen gledanjem nagrađenih filmova po raznim mestima u Republici Srpskoj u periodu između dva festivala", kaže Manojlovićeva.

Ona je zadovoljna radom žirija 12. "Prvog kadra", koji je odgledao 42 kvalitetna filma iz cijelog svijeta, koji govore o najrazličitijim temama - od socijalnih preko političkih do porodičnih, raspoređenih u različite filmske žanrove.

Ovogodišnji "Prvi kadar" otvoren je u Istočnom Sarajevu 12. novembra projekcijom igranog filma "Granice kiše", Nikole Mijovića i Vlastimira Sudara, a svečano zatvaranje bilo je 17. novembra u Zvorniku, kada je Gran-pri dodijeljen filmu "Nuklearne sjenke", poljskog autora Mareka Leščevskog.

Moto Festivala glasio je: "Prvi kadriraj!", a, osim zvaničnog takmičarskog, u pratećem programu filmski režiser Čarna Manojlović održala je predavanje "Umjetnost dokumentarizma - portret u dokumentarnom filmu".

Održani su i promocija filmskog časopisa "Filaž", veče laureata, kao i projekcije filma "Čelične ratnice", Jelene Mile iz Švedske, i filma za djecu "Zlogonje", Raška Miljkovića iz Srbije.

Pokrovitelj Festivala je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a ovu manifestaciju podržali su Udruženje filmskih radnika BiH, opština Istočna Ilidža, opština Istočno Novo Sarajevo i grad Zvornik.

Medijski pokrovitelji su Radio-televizija Republike Srpske i Novinska agencija Republike Srpske - SRNA.