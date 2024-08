Dejmon i Aflek razvijaju film o Hulku Hoganu

​Produkcijska kompanija Meta Dejmona i Bena Afleka, Artists Equity, nabavila je scenario Čarlsa Randolfa za adaptaciju knjige Rajana Holideja "Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue", prema medijskim izvještajima.

Objava publicistike detaljno opisuje pravnu bitku profesionalnog hrvača Hulka Hogana protiv Gawkera koja je dovela do zatvaranja veb stranice i koosnivača Nika Dentona koji je podnio zahtjev za bankrot.

Sudski postupak finansirao je konzervativac iz Silicijumske doline, Peter Tiel, koji je bio ljut na Gawkera jer ga je prije mnogo godina proglasio homoseksualcem.

Projekat, koji se trenutno zove "Killing Gawker", režiratće Gus Van Sant, koji je ozbiljno započeo Aflekovu i Dejmonovu karijeru s "Good Will Hunting", koji je obojici donio Oskara za originalni scenario.

Iako izbor glumaca nije utvrđen, šuška se da će Aflek igrati ulogu Hogana, prenosi "TheWrap".

