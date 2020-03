Dejvid Tjulis gost "Festa": Ljudi su zaboravili da sanjaju

Ljudi su zaboravili da sanjaju, suviše smo nestrpljivi i potrebno nam je da malo usporimo i sagledamo gdje smo, da se zagledamo u zid i maštamo, kazao je glumac Dejvid Tjulis, koji je na ovogodišnjem Filmskom festivalu "Fest" predstavio film "Počasni gost" reditelja Atoma Egojana.

Film je prikazan u ponedjeljak veče, a prije same projekcije poznati britanski glumac, kojeg mlađa publika najbolje pamti kao profesora Lupina u filmovima o Hariju Poteru, razgovarao je sa novinarima u Beogradu.

On je govorio o neobičnoj ulozi inspektora za hranu, ali mnogo važnije od toga - ulozi oca u porodičnoj drami koja se bavi tajnama, odnosima između oca i kćerke, traumama koje se vuku iz djetinjstva…

"Glavna stvar za kojom tragam je da je uloga potpuno drugačija od onoga što sam radio ranije, ne volim da se ponavljam. Kad sam prvo razmišljao da postanem glumac, gledao sam karijeru Džona Hurta, on mi je bio veliki uzor, nikad nije glumio istu ulogu dva puta. Svi koji poznaju moj rad vidjeće da nikad nisam igrao ovako nešto, ovo je veoma tih lik, nikad nisam igrao neverbalnog junaka bez oslanjanja na dijalog. Ova uloga je daleko uspješnija od moje uloge u filmu 'Fatalna privlačnost 2', mnogi ne znaju za taj film", kazao je Tjulis.

Priznao je da su ga sve uloge koje je igrao do sada mijenjale kao ličnost, a posebno ona u filmu "Naked".

"To je bila improvizacija, što neizbježno dovodi glumca u neposredniju saradnju sa rediteljem i publikom jer ne postoji scenario. Majk Li se oslanja stopostotno na istraživanje lika koje dolazi prije snimanja. Ta uloga me je mijenjala na dnevnoj bazi i psihički je uticala na mene. Upravo sam završio pisanje romana koji se bavi glumcem koji je toliko obuzet ulogom da to na njega ostavlja psihičke posljedice. Nije da kažem da me je uloga u tom filmu psihički oštetila, zbog legalnih razloga naravno", dodao je on.

Napomenuo je da ne bi volio da se previše intimno obraća, ali da smatra da se treba skrenuti pažnja na to da moramo da usporimo.

"Rekao sam jutros svojoj ženi da sam o tome počeo da razmišljam kada sam gledao u jedan tapet. Samo sam stajao i gledao u zid. To više ne radimo, ja ne radim", kaže Tjulis. Tapeti su ga, kako otkriva, podsjetili na djetinjstvo jer je odrastao uz prodavnicu istih.

"Današnja djeca ne mogu da sjede ispred tapeta i zamišljaju šta sve vide, njima bi to bilo dosadno poslije minut, to je šteta", iskren je bio Dejvid.

Bogat je opus Tjulisovih filmova, ali kao posebno dragu ulogu izdvaja Remusa Lupina u popularnoj franšizi "Hari Poter".

"Taj period života je bio predivan. Prije nekoliko dana bio sam u Francuskoj i sjedeo sam sa djecom svojih rođaka i prelistavao knjigu o Hariju. S njima sam prošao kroz različite slike i vratio se ponovo u taj svijet", rekao je Tjulis.