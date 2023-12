Del Boj se vraća na male ekrane (VIDEO)

Ser ​Dejvid Džejson koji je otjelotvorio lik legendarnog Del Boja, vraća se na male ekrane ovog Božića u specijalu Mućki, koji je rađen za "Channel 5".

Često ocijenjen kao najveći britanski sitkom svih vremena, serija je prepuna mnoštva božićnih specijala, uključujući legendarnu epizodu "Time on our Hands" u kojoj su Troterovi konačno postali milioneri.

Sada se Džejson vraća na naše ekrane s posebnim dokumentarnim filmom, "The Story of Only Fools and Horses at Christmas", gdje će govoriti o mnoštvu kultnih prazničnih epizoda.

Povrh toga, sam Del Boj će odabrati svoju najbolju božićnu epizodu u specijalu, a pridružiće mu se još nekoliko drugih koji su nam donijeli Mućke.

Biće to posebno prikazivanje od 90 minuta kroz svečanu istoriju serije, dok će prema "The Sunu" biti uključena i gomila slavnih obožavalaca serije.

Mućke su završile zauvijek prije 20 godina, zaokruživši stvari božićnim specijalom iz 2003. "Sleepless in Peckham".

Od tada sve što smo imali od Trotersa je bio kratki specijal prije devet godina s Dejvidom Bekamom, gdje su Rodni i Del lagano izigrali slavnog bivšeg fudbalera.

Nažalost, malo je vjerovatno da ćemo imati pravo okupljanje u seriji jer je prema "Metrou", Nikolas Lindhurst (Rodni Čarlton (nije Heston nego fudbalski klub) Troter) rekao da "ne mogu" zbog smrti scenariste Džona Salivana i niza klasičnih članova glumačke postave, navodi "LADbible".

