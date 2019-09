"Delirijum tremens" omaž profesiji glumca

BANJALUKA - Novi film Gorana Markovića "Delirijum tremens", koji je naišao na pozitivne reakcije publike u Srbiji i Crnoj Gori i već osvojio nagrade na nekoliko filmskih festivala, u četvrtak uveče doživio je i banjalučku premijeru, a sa novinarima nakon projekcije družili su se protagonisti ove priče Tihomir Stanić, Dragan Petrović Pele, Maša Dakić i Milica Zarić.

Glumci su u opuštenom razgovoru, pored iskustava sa snimanja, govorili te poseban akcenat stavili na to koliko ih se ova priča lično tiče, jer je glavni akter glumac Dagi, kojem je, usljed iscrpljenosti poslom i poslije dugogodišnjeg alkoholisanja, uspostavljena dijagnoza alkoholnog ludila, odnosno Delirijum tremens.

Važno je napomenuti da Goran Marković potpisuje i scenario i režiju, te da je film posvećen glumcu Predragu - Peciju Ejdusu, koji je preminuo prije nepunih godinu dana, a koji je istoimenu predstavu godinama uspješno igrao u Beogradskom dramskom pozorištu. Da se njegov filmski nasljednik Tihomir Stanić odlično snašao, govore i četiri nagrade za ulogu Dagija, od kojih je najvažnija ona za najboljeg glumca na 47. "Festu".

"Meni se prvi put u karijeri sa ovim filmom desilo, iako sam znao scenario, iako sam igrao glavnu ulogu, iako sam profesionalac koji gleda film, pogotovo tu prvu verziju gdje tražim mane i pitam se što nije ubačen onaj, a ne ovaj dubl, da uz sve te prepreke ovaj film na mene deluje kao psihodrama i da mi probudi jednu vrstu katarze", kazao je Tihomir Stanić. On je kazao da je kompletna ekipa, počevši od Gorana Markovića, nakon prvog gledanja ovaj film smatrala svojom ličnom biografijom. Iako film govori o glumcu Dagiju koji ima problem sa hroničnim alkoholizom, ova priča ne govori toliko o ovisnosti o alkoholu koliko o ovisnosti o glumi.

Da je to jedan snažan omaž profesiji glumca, govore i riječi protagonista. Glumac Dragan Petrović Pele je pred novinarima svoj posao uporedio sa njihovim.

"Novinarski posao i glumački posao su slični po tome što je to jedna vrsta dijagnoze, ako mogu tako da kažem. Kada vas novinarstvo kao profesija napadne, vi ne možete da se oslobodite toga, a oni koji nisu za to, brzo odu iz novinarstva. Tako je i u glumi, kada gluma uđe u vas, vi ne možete da se oslobodite toga. Oni koji nisu za to, brzo uvide, a mi koji ne možemo da se ratosiljamo tog virusa, ostanemo u tom poslu i celi život bivamo pod nekakvom infekcijom i trpimo posledice kakve god one bile. Neki put su dobre, neki put su loše", istakao je Petrović. Za razliku od Petrovića, Maša Dakić posao glumca nazvala je ljekovitim.

"Ja sam otišla u Ameriku da živim zbog ljubavi, zbog svog muža i bukvalno se osećam bolesno kad nemam pozorišta i kada ne glumim. Ja sam znala kada sam išla tamo da me ne čeka Holivud i da mi se neće otvoriti neka vrata i rekla sam: 'Dobro, nećeš se više baviti time.' Ali, užasno je teško. Zbog toga, kada sam ovde samo među glumcima, već se osećam zdravije, ne moram ništa ni da glumim, samo da budem u njihovim društvu, to je lekovito za mene", poručila je Dakićeva. Ona je otkrila da je reditelj Goran Marković održava u glumačkom životu, sa kojim je na filmu "Delirijum tremens" sarađivala treći put. Milica Zarić usaglasila se sa koleginicom da je bila privilegija dobiti ulogu u ovako odabranoj ekipi.

"Ja ne kažem uvek da je rad bio divan i da je ekipa bila fantastična, ali sada to moram da kažem, jer je zaista bilo tako. Ovo je lična priča svih nas, zato što smo mi svi glumci, a okosnica filma je gospodin Dagi, koji je glumac i koji je zaista inficiran ovim poslom i umetnošću", navela je Zarićeva.

U filmu osim nabrojanih četvoro glumaca koji su razgovarali sa novinarima i poklonili se banjalučkoj publici, igraju i Anita Mančić, Gorica Popović, Igor Đorđević, Nada Šargin, Miodrag - Miki Krstović, Bereda Rešit, Svetozar Cvetković, Goran Daničić i Srđan Timarov, a filmski debi doživio je mladi Amar Ćorović.