Detalj u kultnom filmu iznenadio nakon 14 godina: "Zbog ovoga je još bolji" (VIDEO)

Još jedan od filmova Leonarda Dikaprija, Shutter Island, ponovo je privukao pažnju na društvenim mrežama.

U filmu iz 2010. Dikaprio se ponovo ujedinio s legendarnim rediteljem Martinom Skorsezeom, s kojim je prethodno radio na Avijatičaru, Vuku s Volstrita i Bandama Njujorka.

Dvojac se u Shutter Islandu udružio s Markom Rafalom i Benom Kingslijem, a u filmu Dikaprio glumi američkog maršala poslanog na udaljeno ostrvo da istraži nestanak pacijenta. Ili se barem tako čini. Oni koji su gledali film znaće šta se događa, ali filmski fanatici i dan danas primjećuju nove stvari u kultnom filmu.

Na jedan detalj skrenuo je pažnju na društvenoj mreži X .

"U Shutter Islandu, svaki put kad Leonardo zapali u filmu, cigarete mu zapali neko drugi. To pokazuje da je bio pacijent jer psihički bolesnici ne smiju da imaju šibice", stoji u objavi, a mnogi su korisnici ostali iznenađeni tim otkrićem.

In 'Shutter Island' (2010), every time Leonardo smokes in the film he gets his cigarettes lit by someone else. This shows he was a patient because mental patients are not allowed to have matches. pic.twitter.com/hw3Kp0OOJf