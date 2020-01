Devet Netflix premijera kojima se radujemo u 2020.

Tokom protekle decenije Netflix je ustanovio ritual (koji obožavamo) – da pred kraj svake godine najavljuje velike premijere koje možemo da očekujemo u narednoj.

Neke od novih priča su tiho promovisane dok se oko drugih "dizala velika galama", ali svako "Coming soon to Netflix" proglašenje je podjednako uzbudljivo. Ni 2020. godina nije ništa drugačija, zato u nastavku pročitajte koje su to premijere koje sa nestrpljenjem očekujemo ove godine.

Sex Education, druga sezone (17. januar 2020)

U prvoj sezona popularne serije Sex Education upoznali smo se sa tinejdžerom Otisom Milburnom (Asa Butterfield) koji je sa svojom prijateljicom Meave (Emma Mackey) osmislio seks savjetovalište u svojoj srednjoj školi, iako sam nije imao seksualnog iskustva. Koristeći se knjigama i znanjem svoje majke (Gillian Anderson), koja je seks terapeut, Otis je prodavao savjete svojim vršnjacima o temama koje obuhvataju seksualnost, porno filmove i transfobiju. Druga sezona nam stiže sa osam epizoda u kojima će Otis, sada sa svojim novom djevojkom Olom (Patricia Allison), istraživati svoj seksualni život, svoje želje i istovremeno pokušavajući da održi svoje napeto prijateljstvo sa Meave.

Next in Fashion (29. januar 2020)

Model Alexa Chung i Tan France lice Queer Eye-a u novoj sezoni dočekaće i izazvaće 18 dizajnera jedno protiv drugih, koji će se u više od 10 epizoda boriti u seriji izazova gdje će samo jedan dokazati da je "sljedeća velika zvijezda". Pobjednik će osvojiti 250.000 dolara i šansu da prikaže svoju kolekciju premijerno na Net-a-Porter-u. Složićemo se, nagrada je vrijedna muke, a sigurno smo da će je biti.

Eurovision (2020)

Tačan datum ovog prikazivanja nije preciziran, ali ga sa osmjehom na licima dočekujemo. Godinama smo bili svjedoci mnoštvu pošalica i zadirkivanja u vezi Evrovizije, da je pravo čudo što ne postoji više komedija na taj račun. Lijepa vijest je što nam upravo jedna vesela komedija o Evroviziji stiže. Napisana je od strane Willa Ferrella, koji je sarađivao sa Rachel McAdams, Pierce Brosnanom, Dan Stevensom i Demi Lovato. Radnja je smještena u 70-im godinama prošlog vijeka, najpopularnijem dobu Eurosong-a, kada se Larsu Erickssongu (Ferrell) i Sigrit Ericksdottir (McAdams) ukazuje životna prilika, da predstavljaju Island na predstojećem vurosong takmičenju. Trejler za film najavljen je neposredno pred samu Evroviziju koja se naredne godine odigrava u Roterdamu.

To All The Boys I’ve Loved Before: P.S. I Still Love You (12. februar 2020)

Prva filmska YA (young adult fiction) adaptacija knjige All The Boys I’ve Loved Before autorke Jenny Han biće jedan od Netflix-ovih grandioznih uspjeha. Šesnaestogodišnjoj Lari Jean Covey (Lana Condor) su ukradena lična pisma i postavljena na društvene mreže, što je na kraju odvelo do zaljubljivanja u jednog od primalaca njenog pisma koga tumači Noah Centineo. Dugo isčekivani nastavak, All The Boys I’ve Loved Before: P.S. I Still Love You, usresređen je na sam razvoj veze ovog para, dok se ne pojavi njeno drugo ljubavno pismo, koje mijenja tok priče. Čitav opus Jenny Han prepun je ljubavnih referenci iz 80-ih i 90-ih, a slijede nam još dva nastavka.

Wonderland (2020)

U režiji Petera Berga, u ovoj bostonskoj krimi-misteriji glavnu ulogu igra Mark Wahlberg u ulozi detektiva Spensera, recitatora poezije, bivšeg zatvorenika i privatnog detektiva. Baziran na 48. knjizi serije o Spenseru autora Roberta B. Parkera, adaptiran je od strane Ace Atkinsa i započinje Spenserovim izlaskom iz zatvora, kada mu je oduzeta detektivska dozvola i kada biva povučen u mračne ponore zločinačkog svijeta. Nedugo zatim otkriva istinu koja se nalazi iza brutalnog ubistva.

Rebecca (2020)

Ukoliko neko može da iznese rimejke čuvenog filma "Rebeka" Alfreda Hičkoka iz 1940. godine, koji je nagrađen Oskarom, onda je to Netflix. Izgleda da je budžet koji je dodeljen reditelju Benu Wheatleyu bio pozamašan, sudeći po zvijezdama koje će nastupiti u ovom velikom djelu. Armie Hammer, Ann Dowd, Kristin Scott Thomas i Lily James glumiće u poslednjoj adaptaciji gotičkog romana Dafne du Maurijer. Detalji o datumu izlaska su skoro nepoznati, ali snimanje je počelo 2018. godine, te se nadamo da će u drugoj polovini 2020. godine biti prikazan.

Russian Doll, druga sezona (2020)

U prvoj sezoni smo upoznali Nadiu Vulvokov (Natasha Lyonne), duhovitog cinika, koja umire na svoj 36. rođendan i biva zaglavljena u tom danu, budeći se, umirući i proživljujući taj dan iznova. Poslije više ponovljenih horor dana ona upoznaje Alana Zaverija (Charlie Barnett), čovjeka koji je preminuo iste večeri kao ona. Kreatori serije se ne oglašavaju o detaljima druge sezone, ali mi se nadamo da će originalna priča iz prve sezone istrajati.

The Eddy, prva sezona (2020)

Elliot Udo (André Holland) je poznati njujorški pijanista, koji je pobjegao iz svog rodnog grada u Pariz. Njegov život u Parizu je daleko od idealnog, Elliot je suvlasnik neuspješnog džez kluba i nalazi se u burnoj vezi sa glavnom pjevačicom njegovog kluba, Majom (Joanna Kulig). Sa dolaskom njegove petnaestogodišnje kćerke Julie (Amandla Stenberg) biva natjeran da se suoči sa razlozima njegovog prvobitnog odlaska od kuće. S obzirom da je serija napisana od strane Jacka Thornea koji je petostruki dobitnik Bafta nagrade, i režirana od strane Damiena Chazellea (La La Land), možemo očekivati vrlo ozbiljnu muzičku dramu.

Selena: The Series (2020)

Selena Quintanilla-Pérez je Grammy nagrađivana Tejano pjevačica koja je dostigla vrhunac svoje slave 1990. i ubijena je samo par godina kasnije od strane svog klub menadžera Yolande Saldívar. Serija se sastoji od dva serijala, a počinje sa 6 jednosatnih epizoda. Glumicu Christian Serratos gledaćemo u ulozi Selene.

(Wannabemagazine)