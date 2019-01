Dilon: Volim muziku sa Balkana

Poznati američki glumac Met Dilon održao je danas na “Kustendorfu” radionicu za studente i mlade autore razgovarajući sa njima o radu sa značajnim rediteljima kao što su Frensis Ford Kopola, Gas van Sant, Lars fon Trir, posavetovao ih je kako da se bore sa nesigurnošću, ali i otkrio zašto je postao glumac.

Odlično raspoložen, prirodan i spontan, pitao je okupljene studente u sali “Prokleta avlija”, nakon projekcije filma “Dragstor kauboj” Gasa van Santa, da li je u redu da govori na engleskom, da li ga razumiju i obećao da će govoriti sporije.

“Ponosan sam na ovaj film i obradovalo me je kada mi je Emir (Kusturica) rekao da će baš taj film prikazati. Mnogi su me u to vrijeme pitali zašto snimam takav film. Bio je to prvi film koji prikazuje euforiju narkomanije, tada je Nensi Regan pokrenula kampanju 'Samo reci ne', čak mi je jedan prijatelj rekao: ''Hvala ti, zbog tebe je moja sestra na rehabilitaciji''. Međutim, ovaj film ne glorifikuje drogiranje, važno je pokazati zašto ljudi to rade”, rekao je Dilon.

U neformalnoj atmosferi, po kojoj je “Kustendorf” poznat, Dilon je tokom dana bio gotovo neprimjetan, mnogi čak nisu ni zapazili slavnog glumca u restoranu gdje ručaju i studenti, novinari i gosti festivala, a rado je pristajao na fotografisanje sa onima koji bi ga uočili i zamolili za selfi.

Kaže da je veoma kritičan kada gleda filmove u kojima je igrao na početku karijere.

“Ponekad me ljudi pitaju zašto sam postao glumac. Sigurno ne zato što sam imao želju da budem na sceni. Razlog je zato što sam uvideo moć u otkrivanju istine na velikom platnu i još mi je najzubudljivije u filmu da vidim transformaciju”, rekao je Dilon, koji je u svom prvom filmu “Delikventi” igrao sa svega 14 godina.

“Rano sam počeo i imam mnogo iskustva, dosta sam učio i sada kada gledam ono što sam radio, znam da kritikujem sebe u tim ostvarenjima. Ono što sam shvatio jeste da ne možete da tumačite neki lik ako ga osuđujete”, istakao je Dilon, zbog čega je naravno uslijedilo pitanje kako može da opravda psihopatu i serijskog ubicu koga tumači u svom najnovijem filma “Kuća koju je Džek sagradio” Larsa fon Trira.

Dilon je kazao da ga takve teme ne zanimaju, ali da se divi reditelju Larsu fon Triru, koji je vrlo zanimljiv reditelj sa mnogo paradoksa.

“On je čovjek koji snima filmove o Americi, a nikada nije bio u SAD. Plaši se letenja, a rekao mi je da je letio helikopterom. Kod njega nema proba, to je prvi put da sam snimao film bez proba, ali umije da uhvati pravi trenutak. On daje uputstva u brojevima - 30 posto manje ili 120 posto više i razumijemo se, iako mi matematika ne ide”, ispričao je Dilon.

“Kada sam ga pitao da li je siguran da treba da snimi ovaj film, odgovorio mi je: 'Uijvek možeš mene da okriviš'. Naravno da hoću”, dodao je slavni glumac.

Dilon se prisjetio i improvizacije kojoj je Kopola bio sklon i radu na filmu “Rumble Fish”, ali i kako su mu svi muzičari rekli da neko mora da odigra njegove scene s gitarom u filmu “Samci” u kome je tumačio vođu benda “Citizen Dick” iz Sijetla, jer ne umije da svira gitaru.

Muzika je za njega veoma važna, snimio je dokumentarac o kubanskom muzičaru Velikom Fejoveu koji je u pozamašnim godinama objavio ploču.

“Neskromno mogu da kažem da dosta znam o toj muzici, ona je moja strast. Režirao sam film u kome i igram i ubacio sam muziku koju volim. Volim kambodžansku pop muziku iz šezdesetih godina, ali nismo mogli da nađemo autore jer su svi ubijeni”, rekao je Dilon.

Oduševio ga je Duvački orkestar Marka Markovića, koji je sinoć slušao u Drvengradu na proslavi Srpske nove godine.

“Da li ste bili? To je bilo nevjerovatno. Ta preciznost i vještina tih muzičara je jedinstvena. Bio sam mnogo umoran, ali nisam želio da odem. Emir mi je rekao: 'Ako ti se spava, hajd''. Ali ja sam rekao: ''Ne, ne, još jednu pjesmu da čujem''. Volim muziku sa Balkana, vrlo je interesnatna”, istakao je američki glumac.

Priznaje da uživa da režira, a dokumentarce smatra “posebnom zvijeri”.

“Kada sam naleteo na Emira na Kubi, upozorio me je da je vrlo opasna stvar raditi dokumentarac, jer postoji toliko mnogo načina na koje može da se ispriča priča. To je drugačija vrsta životinje”, rekao je Dilon.

Voli, kaže da pripoveda, ali se bori sa strukturom i naglašava da je najvažnije pratititi logiku karaktera i imati u vidu da priču kreiraju akcije ljudi.

“Ne radi se o tome da je jedan plus jedan jednako dva. Logika karaktera se ogleda u tome da kada otvorite svesku, zapitate se zašto neka osoba tako nešto radi i ako dublje pogledate u tu osobu, shvatićete zašto se tako ponaša”, objasnio je Dilon.

Preferira film u odnosu na serije, mada priznaje da televizijska forma ima dosta kreativnih potencijala.

“Uradio sam jedan projekat za televiziju, ali sa svakom epizodom dolazio je drugi reditelj sa scenarijom i shvatio sam da to neće funkcionisati. Uradio sam jednu sezonu i pozvao producenta sa molbom da ubiju mog lika. Prava ljepota i poezija je film - sjediti i gledati ga na velikom platnu”, ispričao je Dilon.

Na pitanje šta je najveća greška koju jedan reditelj može da počini radeći sa glumcima, Dilon je uz uzdah rekao da reditelji prave mnogo grešaka.

“Ne pomaže kada ti reditelj kaže šta ne želi. Mladi reditelji pak izbjegavaju da pričaju s glumcima, što je pogrešno. Dođi i direktno mi reci šta želiš. I još jedna bitna stvar je - zaboravi na savršenstvo. Neuspjeh je važan dio procesa. Nije smak svijeta ako ne uspiješ iz prve”, naglasio je Dilon.

Na molbu jedne studentkinje da ih posavjetuje kako da se izbore s nesigurnošću, rekao je da ne voli da daje savete.

“Ipak predlažem vam da vjerujete sebi. Trenutak kada izgubiš koncentraciju, može biti najbolji trenutak. Ne osuđujte sebe, jednostavno nastavite. Kao mlad glumac mislio sam da je spontana reakcija bila propast, a onda je to ispalo da je najbolje. Preuzimajte rizike bez obzira na mogućnost neuspjeha i mnogo se pripremajte”, poručio je Dilon studentima i dodao: "Vi ste budućnost".