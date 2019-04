Disney lansira novu streaming platformu

Kompanija Disney otkrila je detalje nove streaming platforme Disney+ na kojoj za sedam dolara mjesečno može da se gleda 8.000 filmskih i TV emisija.

Nova streaming platforma će izmedu ostalog ponuditi sve animirane i igrane filmove Disneija i Pixara, sve Star Wars filmove i serije, Marvelove filmove, dokumentarce National Geographica i svaku epizodu Simpsona. Vremenom će biti dodavani i novi sadržaji.

Kompanija Disney je otkrila i da će ova usluga biti dostupna na nizu uređaja kao što Playstation, Smart TV, telefoni i tableti. To ce korisnicima omogućiti da preuzmu sadržaje i gledaju ih i kada nisu online.

Usluga će od novembra biti dostupna u SAD, a postepeno će biti proširena i u ostatku svijeta. Procjenjuje se da će do 2020. godine uslugu Disney + koristiti blizu 7,2 miliona ljudi.

It all starts on November 12. For more info: https://t.co/RD04P7jdAT #DisneyPlus pic.twitter.com/M1QI7qkH5p