Disney objavio trailer koji traje tri i pol sata

Novi Disneyev kanal bit će pokrenut za samo nekoliko sedmica, a u pokušaju da javnost u Sjedinjenim Američkim Državama pobliže upoznaju s kanalom Disney+, objavili su trailer koji traje tri sata i 28 minuta. U njemu je naveden svaki naslov koji će biti prikazan na ovom kanalu.

Svaki naslov popraćen je 15-sekundnim isječkom filma ili serije. Na kanalu će se naći i filmovi koji su nastali prije 1989. godine poput filmova "Sammy, the Way-Out Seal", "The Adventures of Bullwhip Griffin", "The Computer Wore Tennis Shoes", te "The Barefoot Executive."

Film "The Barefoot Executive" američka je komedija snimljena 1971. godine koja govori o šimpanzi koja ima nevjerovatnu sposobnost predviđanja popularnosti TV emisija. Mnogi ljubitelji Disneyevih filmova vjeruju da je ovaj film najviše zalužio remake.

Na ovom kanalu moći će se pogledati i animirani filmovi iz 90-tih poput "Male sirene" , "Kralja lavova", te "Ljepotica i zvijer".

Osim toga bit će dostupni i filmovi "Treasure Planet", "Atlantis", "Home on the Range", "Brother Bear" i mnogi drugi.

Kanal Disney + bit će lansiran 12. novembra i moći će se gledati za 6,99 dolara mjesečno, prenosi Klix.ba.