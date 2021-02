Distributeri: Pokušaj "LA Tajmsa" da sabotira film "Daru iz Jasenovca"

Na dan početka distribucije u SAD, srpski kandidat za "Oskara" film o genocidu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj "Dara iz Jasenovca" suočava se sa novim negativnim kritikama, ovog puta u "Los Anđeles tajmsu", u čijem tekstu je jasno uočljiv nedvosmislen potez sabotaže ovog ostvarenja u trci za prestižnu nagradu, saopštili su distributeri.

Nakon neosnovane tvrdnje Džeja Vajsberga u "Varajetiju" da je film "neskrivena srpska nacionalistička propaganda", koja je objavljena neposredno pred glasanje za nominacije za "Zlatni globus", nova kritika u "Los Anđeles tajmsu" nedvosmisleno predstavlja opstrukciju nominacije za filmsku nagradu "Oskar".

"S druge strane, praćena brojnim pozitivnim kritikama, `Dara` isplivava kao edukativno ostvarenje koje na umjetnički način osvjetljava značajan dio istorije", piše u saopštenju.

Distributeri filma ističu da se u tekstu u "Los Anđeles tajmsu", uz žustru kritiku tematike kojom se film bavi, navodi da je "najciničnije da je film kandidat za `Oskara`".

Kako smatra autor teksta u "Los Anđeles tajmsu", to je "još jedan žalostan znak da za neke ljude put do nagrade i uglednosti - i naizgled efikasne poruke protiv komšija - ide preko Holokausta".

Ipak, tu se kritičar ne zaustavlja, već navodi da je logor bio za Jevreje, a ono što "navodno epsko djelo varvarstva i sentimentalnosti" Predraga Antonijevića želi da isforsira jeste "da je uništavanje Srba bio stvarni cilj i da su djeca imala svoj sopstveni logor" i dodaje da je "naročito uznemirujuća Antonijevićeva upotreba elemenata fantazije za svaku smrt".

U želji da što više ocrni film i pokaže da je "antihrvatski", osim već iznesene neistine o prirodi logora Jasenovac, kritičar uvodi nastranu priču o nepostojećem incestu brata i sestre u trenutku masovnog ubijanja Srba namjerno previđajući da je riječ o istinitoj priči u kojoj su akteri polusestra komandanta logora Maksa Luburića Nada i Dinko Šakić, potonji upravnik logora, koji su ostali zajedno do kraja života.

Međutim, uprkos turbulencijama, navodi se u saopštenju distributera, "Dara iz Jasenovca" predstavlja edukativno ostvarenje koje na umetnički način osvjetljava značajan dio istorije, a filmom su se na veoma posvećen i pozitivan način bavili brojni eminentni sajtovi specijalizovani za film, prenijeli su beogradski mediji.

Tako "Disapointment medija" film naziva "brutalnim ostvarenjem" i ističe značaj filma koji priča priču koja se ne priča često, istovremeno ističući njegov edukativni karakter i prefinjenu i samouvjerenu režiju, kao i sjajne performanse koje ostvarenje sadrži.

Kritičar "Disapointmenta" naglašava da film koji dolazi od rediteljskog veterana Predraga Antonijevića pokriva često previđeni i stravični aspekt ere Holokausta i uspijeva da ispriča priču o istrajnosti mlade djevojke kroz tragediju.

"Mnogi filmovi o Holokaustu odnose se na nacističke koncentracione logore, a nema mnogo onih koji pokrivaju ostale nehumane kampove koji su vođeni negdje drugdje. To je zaista fascinantna premisa koja je vrlo poučna, posebno za one koji nisu upoznati sa Istočnom Evropom u to doba", piše "Disapointment".