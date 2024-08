Dizni najavio peti nastavak "Priče o igračkama" (VIDEO)

Iz Diznija su nedavno na D23 Expou najavili mnogo projekata, uključujući i nastavak animiranog filma jedne od najpoznatijih franšiza – Priče o igračkama (Toy Story).

Ovi animirani filmovi nastaju u saradnji sa Piksarom, a obožavaoci franšize će na ljeto 2026. godine gledati Priču o igračkama 5.

Kako javljaju strani mediji, u ovom nastavku igračke će se suočiti sa svojom najvećom egzistencijalnom prijetnjom do sada, pokušavajući da zadrže svoje mjesto u svijetu i važnost za svoju djecu u vremenu u kom plastične igračke postaju stvar prošlosti.

Njihov najveći neprijatelj biće tehnologija i opsjednutost djece njome, kao i sve manji interes za igranjem pravim igračkama.

Ovoga puta reditelj četvrtog nastavka biće Piksarov Endru Stenton, najpoznatiji po radu na animiranim filmovima “Finding Nemo”, WALL-E i “Finding Dory”. Iako je Stenton uključen u “Priču o igračkama” od samog početka franšize, ovo je prvi put da će imati ulogu reditelja. Do sada je bio izvršni producent i dizajner likova.

Mnogi odrasli i djeca i nakon ovoliko godina od prvog filma iz 1995, i dalje vole ovu franšizu. Osim što je zaradila milijarde dolara, ova animirana franšiza jedna je od rijetkih u kojoj više filmova ima savršenih 100 odsto na stranici Rotten Tomatoes.

Prvi i drugi film Priče o igračkama dobili su odlične kritike i ostvarili visoki rezultat, a isto je bilo i s trećim i četvrtim filmom. Iako nisu ostvarili savršenih sto odsto, treći film je na Rotten Tomatoesu dobio 98, a četvrti 97 odsto, što je i dalje vrlo visok i impresivan rezultat, prenosi CdM.

