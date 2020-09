Dječak spasio mlađeg brata zahvaljujući filmu i postao heroj

U američkom filmu katastrofe San Andreas iz 2015. godine, Dvejn Džonson, u glavnoj ulozi spasioca svijeta, glumi pilota helikoptera koji doživi stravičan potres usred kojeg s bivšom suprugom pokušava spasiti njihovu kćerku jedinicu.

Film je inače dobio naziv po stvarnoj tektonskoj liniji koja prolazi kroz veći dio Kalifornije, a seizmolozi već nekoliko godina predviđaju prijetnju snažnog potresa koji bi on mogao izazvati. Napete scene prepune su akrobacija koje su glumci sami snimili jer je reditelj filma Bred Pejton želio da publika vidi njihova lica, s čime su se oni složili.

Vjerodostojnost scenarija provjerio je profesor Tomas Džordan iz Centra za potrese u Južnoj Kaliforniji.

"Dao sam im besplatne savjete od kojih su neke poslušali, ali većinu njih nisu. Potres magnitude 9 možda je preveliki za San Andreas i ne može proizvesti veliki tsunami", otkrio je Džordan.

Osim Dvejna Džonsona, glavne uloge uloge u filmu pripale su Aleksandri Dadario koja je igrala njegovu kćerku Blejk, i Karli Gugino koja se našla u ulozi bivše supruge.

A u pozadini ovog filma stoji jedna od najljepših mogućih priča koja se odvijala u Mičigenu.

Naime, dječak imena Džejkob Okonor primijetio je cipelu svog mlađeg brata kako pluta na površini bazena pored njihovog doma, a onda je ugledao i njega. Bilo je to svega nekoliko dana nakon što je 10-godišnji Džejkob pogledao San Andreas i zapamtio scenu u kojoj Dvejn spasava svoju kćerku od utapanja.

"Film mi se odjednom pojavio u glavi i počeo sam razmišljati o toj sceni. Izvukao sam brata i počeo raditi kompresije", izjavio je dječak za "Washington Post" koji je prenio ovu lijepu priču, a na svom Twitteru svojevremeno ju je podijelio i sam Dvejn, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Wow amazing story. Giving you a Twitter Jacob for saving your little brother's life. You're a real life hero. We're all proud of you! DJ https://t.co/M34d2NIYIy