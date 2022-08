"Djevojka iz močvare" stiže u bh. kina i bioskope

Domaća publika napokon će imati priliku pogledati najiščekivaniji triler ovog ljeta.

Od 18. avgusta u kinima nas očekuje "Djevojka iz močvare" (Where the Crawdads Sing) koju je publika ocijenila s visokih 96% na stranici Rotten Tomatoes. Literarni bestseller New York Timesa, koji je prodan u više od 10 miliona kopija, uspješno je ekranizovana uz pomoć vrhunske filmske ekipe. Glavnu junakinju, Kyu, utjelovila je Daisy Edgar-Jones koja je prošlog vikenda na filmskog festivalu u Locarnu primila prestižnu Leopard Club nagradu. Pri tome, film je prikazan na vanjskoj projekciji pred gotovo 7.000 gledaoca.

Između ostalog, upečatljive uloge ostvarili su Taylor John Smith i Harris Dickinson te David Russell Strathairn. Svakako treba izdvojiti Joju Regina koja je odglumila lik Kye iz mlađih dana. Veliki zamah filmu dala je producentica Reese Witherspoon koja je film preporučila i kroz svoj čitatalački klub Reese's Book Club. Također, kod snimanja je sudjelovala i autorka knjige, Delia Owens.

Nakon posljednjeg trailera Taylor Swift je objavila cijelu verziju naslovne pjesme filma pod nazivom "Carolina". Oduševljena knjigom te saznajući da se priprema filmska adaptacija, Taylor je imala veliku želju učestvovati u snimanju soundtrack-a za kojeg je napisala ovu baladu. Pjesma je sadržajem i pričom otpjevana iz perspektive Kye te su korišteni akustični instrumenti koji su tipični za američki folklor iz vremena radnje filma. Nije ni čudno da se "Carolina" odlično uklopila u film te svidjela gledateljima ali i obožavaocimaa Taylor Swift.

Knjiga je oduševila brojne čitaoce u BiH i širom svijeta. U ovu je priču o ljubavi, povjerenju i preživljavanju čvrsto utkano misteriozno ubistvo koje će vas tjerati da nagađate i propitkujete do samog kraja. Ono što će svakako oduševiti gledatelje filma je prikaz prirode, odnosno, močvare i njezine flore i faune. Jednostavno, na trenutak možete pomisliti kao da ste tamo

U pitanju je zadivljujuća misterija snimljena prema bestseler romanu. Djevojka iz močvare priča priču o Kyi, napuštenoj djevojci koja je odrasla u opasnim močvarama Sjeverne Karoline. Godinama su glasine o djevojci iz močvare proganjale Barkley Cove, izolojući pametnu i snalažljivu Kyu iz njene zajednice. Privučena dvojicom mladića iz grada, Kya se otvara novom i zapanjujućem svijetu. Ali kada je jedan od njih pronađen mrtav, zajednica je smjesta označi kao glavnu osumnjičenu. Kako se slučaj razvija, presuda o tome što se zapravo dogodilo postaje sve nejasnija, prijeteći da će razotkriti mnoge tajne koje su ležale skrivene u močvari.

C2 film, zvanični zastupnik studija Sony za kino distribuciju u BiH, donosi ovaj izuzetni film koji je do sada samo na američkim kino blagajnama ostvario zaradu od vrlo impresivnih 72 miliona dolara, u sva BH kina i bioskope od 18.avgusta. Već naredne sedmice od 25.avgusta C2 film najavljuje otvaranje vrlo atraktivnog hohora "Pozivnica iz pakla" u kojem u naslovnoj ulozi gledamo zvijezdu serije "Igra prestolja" Nathalie Emmanuel.