"Dnevnik Diane Budisavljević" od petog decembra u bh. kinima

Veliko interesovanje javnosti vlada za film "Dnevnik Diane Budisavljević", koji će se od petog decembra naći na repertoaru CineStar kina i u Bosni i Hercegovini.

Svečanim premijernim projekcijama u Sarajevu, Banjaluci i Bihaću, najaviće se redovno prikazivanje ovog filma u bh. kinima. Za apsolutnog pobjednika Pulskog filmskog festivala, film koji je među 11 dosad osvojenih nagrada, dobio nagradu publike u Hrvatskoj i u Srbiji, ulaznice se već mogu nabaviti u pretprodaji.

Svečana premijerna projekcija filma “Dnevnik Diane Budisavljević” uz gostovanje režiserke Dane Budisavljević, glavne glumice Alme Price, istoričara Silvestra Milete i svjedoka iz filma Živka Zelenbrza održaće se u četvrtak, 5. decembra u CineStaru 4DX Delta Planet u Banjaluci, a potom i u CineStaru Bihać 7. decembra, uz gostovanje režiserke i svjedokinje iz filma Nade Vlaisavljević. Premijerna projekcija nešto ranije desiće se u Sarajevu 3. decembra, na filmskom festivalu SarajevoFest, uz gostovanje režiserke, kao i glumaca Alme Price i Ermina Brava.

"Ponosni smo što nakon velikog uspjeha kod publike u Hrvatskoj i Srbiji film dolazi pred gledaoce Bosne i Hercegovine, odakle su rodom brojna djeca koju je Diana Budisavljević spasila svojom velikom humanitarnom akcijom tokom Drugog svjetskog rata", stoji u izjavi producenta filma, zagrebačke kompanije Hulahop.

"Dnevnik Diane Budisavljević" je istinita priča o najboljim ljudima u najgorim vremenima. U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj na snazi su rasni zakoni. Diana Budisavljević u jesen 1941. saznaje da se majke i djeca pravoslavnog porijekla odvode u logore u blizini Zagreba. Broj i oznaku nepoželjnog dobija i njen suprug, poznati zagrebački doktor Julije Budisavljević. U atmosferi straha i prijetnji, nepokolebljiva i predana ideji humanosti, Diana s nekoliko prijatelja iz svog stana pokreće riskantnu akciju, kojom je od sigurne smrti spašeno više od 10 hiljada djece. Završetkom rata njeno austrijsko porijeklo postaje nepoželjno, a zasluge za najveću akciju spašavanja u Drugom svjetskom ratu prešućene su do današnjih dana.

Miljenko Jergović je ovaj film opisao riječima: “Film koji ne optužuje, nego svjedoči”, dok je Marko Njegić rekao da je ovo filmsko ostvarenje “Tihi vrisak protiv fašizma”.

“Dnevnik Diane Budisavljević” je igrano dokumentarni film u kojem glavnu ulogu Diane Budisavljević tumači Alma Prica, njenog supruga Julija Budisavljevića igra Igor Samobor, njegovu sestru Miru Kušević igra Mirjana Karanović, a prvu filmsku ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca ostvario je Livio Badurina.

U ostalim ulogama su Areta Ćurković, Ermin Bravo, Krešimir Mikić, Vilim Matula, Urša Raukar, Biserka Ipša i dr. Film je nastao u produkciji Hulahopa iz Zagreba, te u saradnji sa slovenačkim i srpskim producentima December i This and That Productions. Sufinansiran je sredstvima Hrvatskog audiovizuelnog centra, Slovenačkog filmskog centra, Filmskog centra Srbije, HRT-a i evropskih fondova MEDIA i EURIMAGES.

Ulaznice za svečane premijere filma “Dnevnik Diane Budisavljević” u CineStar kinima, možete kupiti putem linka bit.ly/DnevnikDianeBudisavljević_BiH