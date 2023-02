Dobojka ljubav prema podvodnom svijetu prenijela na filmsko platno

DOBOJ - Dobar fotograf, dobar ronilac, imati dobre ideje, biti slobodan, to je formula uspjeha tridesetosmogodišnje Sandre Mlađanović iz Doboja koja se bavi podvodnim filmom.

"Najviše me impresionira more i taj poredak pod morem koji je nekako... znate šta radi ajkula. Priroda ima svoj poredak i nije to baš tako strašno. Ima svoje izazove, ali je super vidjeti kako priroda funkcioniše dolje i kako svi znaju šta ne treba jedni drugima da urade da bi ostali živi", priča Sandra koja na jednom dobojskom fakultetu vodi katedru za fotografiju i digitalnu umjetnost.

Ronjenje je zaslužno za njeno bavljenje podvodnim svijetom koji prenosi u svoje filmove, a na naše pitanje da li ima neki strah kada zaroni, iskreno odgovara:

"Strahove sam imala prvi put, završila s njima i rekla to je to. Svašta se može desiti pod vodom, nije bezopasno, ali morate raditi, morate trenirati i na godišnjem nivou za ove dvije godine ja sam imala po 22 zarona. To je sasvim dovoljno s obzirom na to da profesionalci imaju 24 zarona godišnje", iskrena je ova umjetnica koja je od svog profesora dobila kompliment da je avangardna.

Ona snima kratke filmove koji nastaju na različitim dubinama.

"Moje kamere mogu da podnesu zaron do 30 metara, neke bolje kamere možda bi mogle još deset metara, ali nisam sigurna, znači, pritisak mora je ogroman. Uslovi mora su takvi da vi ne znate šta će vas dolje zateći, vi gledate šta je na površini. Ako su talasi veliki, ako su struje, nalazite brz način da siđete dolje i onda gledate kako ćete da izađete, zato uvijek ronim s nekim, jer morate imati svog pratioca", pojasnila je Sandra te dodala kako bira šta će snimiti kada zaroni u morske dubine.

"Generalno, sve moje stvaralaštvo je akcidentalno, ono što ja zovem slučajno, znači, ja donesem mnogo materijala i onda, kada dođem kući, tek tada vršim selekcije, razmišljam i promišljam šta bi se dalo sklopiti sa čim i gdje bi bila neka poruka... Sve je to u suštini kod mene obojeno nekom emocijom i tek onda kada je budem pogođena, da kažem, iznutra, onda ulazim u proces kreiranja", kaže ona.

Najuzbudljiviji i najspecifičniji zaron imala je prošle godine.

"To je poznata destinacija u Mediteranu, Zenobia, kod grada Larnaka, nekoliko minuta udaljena od luke. Brod od skoro 200 metara bio je na 45 metara (dubine) i morate da zaronite dva puta da biste pregledali taj brod. Cijela grupa je bila u nivelaciji do 30 metara, jer oni traže da imate licence kojim se pokrivate i da imate ronilačka osiguranja, jer dosta su skupa liječenja ako se desi dekompresijska bolest ili bilo koja druga. Tako da jedno pedesetak minuta se sigurno ostane u jednom zaronu. I onda pravite pauzu na brodu", priča Sandra, koja je na tek održanom filmskom festivalu u Londonu u kategoriji za najbolji eksperimentalni film osvojila nagradu.

"To mi je druga velika nagrada, prvu sam osvojila 2021. na Festivalu podvodnog filma u Neumu. Ovo sada, recimo, nisam očekivala da će se desiti. Film sam neplanski snimala na Kipru prošle godine u oktobru, dok sam boravila u ljetnoj školi 'Sajprus koledže of art', koju inače posjećujem šest godina. Zanimao me podvodni pejzaž Sredozemnog mora, jer sam već Crveno more dosta dobro istražila, zaronila sam i u Jadran, sada sam htjela da vidim kakav je to dolje pejzaž koji je u Sredozemlju. Sredozemlje je veoma neobično more, bilo je dosta dinamično i morala sam da imam dobrog vodiča da me sprovede da to snimim", kazala je Sandra.

Ove godine ima u planu da zaroni u dubine Jadranskog mora kako bi se dodatno obučila.

"Lociraću se najvjerovatnije na ostrvo Pag, dobila sam preporuku od prijatelja, Dobojlije koji je izviđač i ima svoj klub u Americi, ronilački klub, gdje bih mogla još da doradim i da usavršim sebe kao ronioca", navela je Sandra.