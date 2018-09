Dodijeljene Emi nagrade: Ovo su najbolje serije!

U Los Anđelesu su dodijeljene Emi nagrade, "televizijski Oskari", a za najbolje serije proglašene su "Igra prijestola" u kategoriji drame, i "The marvelous mrs Maisel" u kategoriji komedije.

U kategoriji drame bile su nominovane još serije "Amerikanci", "Kruna", "Sluškinjina priča", "Stranger things", "This is us" i "Zapadni svet".

Za titulu najbolje komedije takmičile su se i "Atlanta", "Barry", "Blackish", "Curb your enthusiasm", "GLOW", "Silicon Valley" i "Unbreakable Kimmy Schmidt".

Najviše nominacija ove godine imale su "Igra prijestola" (22) i "Zapadni svijet" (21), obe u produkciji mreže HBO.

Kada su u pitanju mini-serije, bile su nominovane "The alienist", "Ubistvo Đanija Versaćea", "Genije: Pikaso", "Godless" i "Patrik Melrouz", a nagradu je osvojila priča o Versaćeovom ubistvu.

Glavne glumačke nagrade osvojili su Kler Foj ("The crown") i Metju Ris ("The Americans") u dramskim, odnosno Rejčel Brosnen ("The marvelous mrs Maisel") i Bil Hejder ("Barry") u komičnim serijama.

Najbolje sporedne uloge odigrali su Piter Dinkladž ("Igra prestola") i Tandi Njutn ("Zapadni svet"), odnosno Heri Vinkler ("Barry") i Aleks Borstin ("The marvelous mrs Maisel") za komedije.

