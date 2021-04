Dodik: Film 'Aprilski let' dokaz da je srpska istorija herojska

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je na premijeri dokumentarno-igranog filma "Aprilski let" da je herojstvo pilota Kraljevskog vazduhoplovstva, koji su 7. aprila 1941. godine sa aerodroma iz lijevčanskih sela Rovine i Aleksandrovac napali položaje Trećeg rajha, poseban događaj koji pokazuje junačko samožrtvovanje i herojsku srpsku istoriju.

"U trenucima kada je Beograd bombardovala nacistička Njemačka i sile osovine, upravo su odavde avioni otišli prema Gracu i uzvratili koliko su mogli za taj zločinački napad na srpski narod i zemlju koja je samo dvadeset godina prije toga pretrpjela gubitak gotovo polovine svog stanovništva u Prvom svjetskom ratu", naveo je Dodik.

U Domu kulture "Srbija" u Novoj Topoli, na premijeri filma čiji je autor gradiški novinar Milan Pilipović, koji je rađen u produkciji grada Gradiška i Zavičajnog muzeja, Dodik je poručio da je srpska istorija herojska, ne samo osamdeset godina unazad, nego i vijekovima ranije.

On je rekao da se o ovom događaju malo znalo i pričalo, zbog čega je veoma važan bio napor koji su autor filma "Aprilski let" i grad Gradiška učinili da se to zabilježi i dokumentuje.

"Bitno je da to ostane za buduće generacije, jer je činjenica da smo mi koji smo rasli na ovim prostorima o tome malo znali", dodao je Dodik.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je da je Gradska uprava odlučna da sjećanja na istorijske ličnosti i događaje kroz filmove i kulturu vrati u Gradišku da bi mladi imali pravac kojim treba da idu kao pripadnici naroda koji se uvijek borio za slobodu.

Autor filma Milan Pilipović rekao je da su premijerom filma u Novoj Topoli na simboličan način htjeli poslati poruku da je ovo mjesto veoma značajno za ovu priču i poduhvat pilota Kraljevskog vazduhoplovstva.

"Film je sniman u izuzetno teškim uslovima zbog pandemije virusa korona, ali smo većinu onog što smo planirali i završili do kraja. To je priča o više od 40 pilota Kraljevine Jugoslavije koji su iz Lijevča polja bombardovali Treći rajh, imali više od 200 naleta i, veoma inferiorni u vojničkom, bili su superiorni u moralnom smislu. Oni su poslali snažnu poruku koja odjekuje već 80 godina", naveo je Pilipović.

On je istakao da je 7. april i tragičan jer je stradalo sedam vazduhoplovnih posada sa 21 pilotom, ali da to nije pokolebalo duh Kraljevskog vazduhoplovstva.

"Gotovo niko ništa nije znao o ovom događaju i najveći uspjeh filma je da pošalje informaciju šta se ovdje dešavalo u aprilu 1941. godine", dodao je Pilipović.

Producent filma Bojan Vujinović rekao je da se 7. april obilježava kao dan kada su piloti Kraljevskog vazduhoplovstva sa dva improvizovana aerodroma krenuli u napad na Treći rajh.

"To smo htjeli da oživimo kroz ovaj film i prikažemo širem auditorijumu, s obzirom na to da će biti prikazan i u programu RTRS-a. Ova priča je poveznica naroda Srpske i Srbije i jedna stepenica ka onom što želimo postići i što dogovaramo, a to je Muzej avijacije koji želimo da formiramo od aviona koji će nam pokloniti Muzej vazduhoplovstva iz Beograda", naveo je Vujinović.

Premijeri filma "Aprilski let" prisustvovali su ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić i pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković.