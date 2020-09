Dodjelom nagrada završen 13. Beldocs festival

Dodjelom nagrada najboljim filmovima u četiri kategorije, sinoć u 20 sati u Amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije svečano je zatvoren trinaesti Beldocs festival, koji se ove godine održavao onlajn i na osam lokacija u Beogradu od 3. do 10. septembra.

Sumirajući utiske sa ovogodišnjeg festivalskog izdanja, direktorka Mara Prohaska Marković izjavila je:

"Zadovoljni smo da smo u ovim vanrednim okolnostima uspeli da prikažemo 136 filmova i VR sadržaja, ugostimo goste iz inostranstva, upriličimo premijere domaćim autorima, nagradimo najbolje filmove i projekte. Stigle su sjajne reakcije od evropskih filmskih profesionalaca i eksperata kada su u pitanju industry aktivnosti, i tim Beldocsa ima mnogo novih ideja za dalji razvoj festivala. Publika je počela da oseća dokumentarni film kao žanr budućnosti, i to nas posebno raduje. Verujem da smo ponudili puno tema za razmišljanje. Vidimo se na Beldocsu 2021".

Za nagrade za najbolji film, snimatelja i montažu u okviru selekcije Srpski takmičarski program takmičilo se osam domaćih dokumentaraca. O nagradama je odlučivao žiri u sastavu: Antoan Tirion (kritičar, pisac i selektor), Helen Geritsen (producentkinja) i Dejan Petrović (scenarista i reditelj).

Nagradu za najbolji film Srpske takmičarske selekcije dobio je film "Govori da bih te video" autorke Marije Strajnić.

Marija Stojnić se zahvalila festivalu, žiriju i publici, i svima koji su u ovaj film vjerovali i podržali ga. "Ovo je veliko priznanje ne samo za ceo naš autorski tim koji je ovaj film stvarao, već i za stvaralaštvo Radio Beograda i svih autora čija su se dela našla u filmu".

Nagrada za najbolju kameru Srpskog takmičarskog programa dodijeljena je Staši Bukumirović za film "Pripadnost" rediteljke Tee Lukač, a tim povodom ona je izjavila: "Jako mi je drago što je film dobio priliku da bude prikazan na Beldocsu, i veoma sam uzbuđena zbog nagrade, pogotovo jer su ovo bili moji prvi koraci u dokumentarnom filmu. Veliko hvala Beldocsu, žiriju, ekipi filma i publici koja je divno reagovala."

Za najbolju montažu domaćeg programa nagrađena je Mina Petrović za film "Blizanci satkani od sna" reditelja Seada Šabotića i Lee Vahrušev. O ovom priznanju ona je rekla: "Montaža filma je bio relativno dug proces iz kojeg sam mnogo naučila, ne samo o montaži dokumentarnog filma, već i o međuljudskim odnosima, zahvaljujući glavnim protagonistima".

Mina Petrović je dodala: "Koreditelj Sead Šabotić i ja smo klesali materijal dok nismo došli do ove finalne dobitne kombinacije. Hvala Lei Vahrušev na razumevanju i velikoj podršci u tom procesu".

Posebno priznanje žirija u Srpskom takmičarskom programu dodijeljeno je filmu "Drenjine" u režiji Nikole Stojanovića. Autor ovog ostvarenja je povodom nagrade rekao: "Velika mi je čast što sam dobio posebno priznanje žirija, jer su "Drenjine" moj prvi pravi dokumentarni film i ovo je apsolutno najbolja potvrda koju sam mogao da dobijem. Ova nagrada potvrđuje da u dokumentarnom filmu ipak radim nešto kako treba. 'Drenjine' je jako mali i ličan film i presrećan sam što je uspeo da komunicira sa gledaocima. Nastao je kao posveta mom psu i sa ovim priznanjem i premijerom na Beldocsu ta posveta je upotpunjena."

Za nagradu najbolji film Međunarodne takmičarske selekcije nadmetalo se 12 dokumentarnih ostvarenja.

Žiri u sastavu Marija Vera (festivalska distributerka i agentkinja prodaje), Kazuo Hara (reditelj) i Ivan Marković (reditelj i direktor fotografije) odlučio je da nagrada za najbolji film pripadne autoru Hašenu Ferhaniju, za ostvarenje "Ulica Sahara 143".

Ferhani je povodom nagrade izjavio: "Ne dobijam tako često nagrade i veoma sam srećan. Činjenica da je moj film dopreo do publike u Srbiji ili do članova žirija na različitim krajevima svijeta, pokazuje da je filmski jezik koji sam koristio univerzalan. Veoma sam dirnut, i to je zaista izuzetna čast za mene."

Specijalnu nagradu žirija osvojio je film "Viktorija" koji su režirale Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer i Isabelle Tollenaere Waren.

U ime sve tri rediteljke, Liesbeth de Culaer se zahvalila na nagradi i istakla kako je sjajno što je festival održan uživo, pred publikom. Ona je još i rekla: "Sinoć sam razgovarala sa Lašejem, glavnim likom u filmu, i ispričala mu za našu nagradu. On je rekao to najbolja vijest koju je čuo u posljednjih mjesec dana i da je donijela puno radosti njegovoj duši. Mislim da to važi i za sve nas. Hvala vam!"

Nagrada za najbolji kratki film Beldocsa pripala je Josipu Lukiću za film "Bjeli Božić".

Hrvatski reditelj je izrazio radost što je žiri prepoznao "iskrenu emociju" i sam pristup filmu.

"Oduvek sam htio napraviti nekakav "antifilm" bez zadanih narativnih formi, samo na nekakav unutarnji osećaj, film u kojem će se pričati o dnevno-političkim banalnostima, ali i nekim mojim društvenim fiksacijama tako da me ovo ugodno iznenadilo. Jako mi je drago za ovu nagradu na Beldocsu jer je veliki podstrek za daljnje eksperimentiranje u filmskom stvaralaštvu. Nadam se da ćemo se sljedeće godine viđeti i uživo", rekao je Lukić.

U okviru Beldocs Teen programa za najbolji film proglašen je dokumentarac "Let iznad blokova" autorki Ellen Fiske i Ellinor Hallin.

Specijalna nagrada žirija u ovoj konkurenciji pripala je filmu "Kako učiti da voziš skejtbord u ratnoj zoni (ako si djevojčica)" rediteljke Carol Dysinger.

U okviru Beldocs Industry programa, dodijeljene su vrijedne nagrade:

Serbian Docs in Progress nagrada od 1.000 evra za projekat "I, gde je taj princ na belom konju?" rediteljke Sonje Rakić, uz posebno priznanje projektu filma "I"m people, I am nobody" Svetislava Dragomirovića.

Glavna nagrada Beldocs in Progress, pod pokroviteljstvom festivala Beldocs, pripala je projektu "Sunny" gruzijske rediteljke Keti Maćavariani, dok je posebno priznanje žirija dobio projekat "Funk Yu" hrvatskog reditelja Franka Dujmića.

Nagrade Cinesquare i East Silver Caravan otišle su projektu "The Elf"s Tower" ukrajinske rediteljke Poline Kelm.

Beldocs Academy nagradu, čiji je pokrovitelj Filmski centar Crne Gore, dobio je VR projekat "Up in the air" Oksane Syhareve i Natalije Pogudine iz Ukrajine.

Nakon dodjele nagrada, premijerno je prikazan film "iČovjek" norveške rediteljke Tonje Hešen Sćei, koji je zatvorio ovogodišnje festivalsko izdanje.

Festival su pored fonda Kreativna Evropa Evropske unije podržali i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Filmski centar Srbije, Ambasada Holandije, fondacija Heinrić Böll Stiftung, Ambasada Norveške, Italijanski kulturni centar, Austrijski kulturni forum, Gete Institut, Ambasada Švajcarske, Francuski institut, AC/E (Ačion Cultural Espanola), Ambasada Izraela, Ambasada Slovenije, Norveški filmski institut, Slovenački filmski centar, Filmski centar Crne Gore, Bioskop Balkan i Fondacija "Saša Marčeta".