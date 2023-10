Doktor Who slavi 60. godišnjicu emitovanja (VIDEO)

Doctor Who je jedna od najdugovječnijih serija u istoriji. Prva verzija britanske serije izlazila je od 1963. do 1989. godine. Druga verzija se ponovno pojavila na malim ekranima 2005. i još uvijek traje. Ove godine slavi se 60 godina Doktora, a tom prilikom dobit ćemo i "Doctor Who 60th Anniversary Special" epizodu.

Franšiza se bavi Doktorom Who koji može putovati kroz vrijeme te njegovim avanturama dok se bori protiv raznih vanzemaljskih bića. Tri posebne epizode emitiravće se na Disney+ striming platformi, a od svih glumaca koji su glumili Doktora (njih ukupno 14), pojaviće se onaj koji ga je glumio najviše - Dejvid Tenant.

Takođe, će svoju ulogu Done Templ-Nobl reprizirati i poznata britanska komičarka Ketrin Tejt. Novo lice koje gledamo u poznatoj franšizi je američki glumac Nil Patrik Haris. On će glumiti zlikovca protiv kojeg će se Doktor i Dona boriti.

Prva epizoda specijala "The Star Beast" izaći će 25. novembra, a druge dvije, nazvane "Wild Blue Yonder" i "The Giggle" 2. i 9. decembra. Izašao je trejler za specijal koji nam otkriva kako možemo očekivati visokobudžetni spektakl. Trejler nam daje i uvid u neke nove likove i čudovišta, ali predstavlja i novi logo. Ova vijest je razveselila mnoge jer s obzirom na njenu dugovječnost, Doctor Who ima fanove različitih generacija.

Podsjetimo, Doktora je glumilo 14 različitih glumaca. Zadnji Doktor bila je po prvi put žena, glumica Džodi Vitaker, a sljedeći će biti po prvi put glumac crne boje kože – Nkuti Gatva kojeg znamo kao Erika iz "Sex Educationa".

Trejler za specijal donosimo u nastavku.

