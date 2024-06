Dokumentarac o TikTok kultu prestravio gledaoce (VIDEO)

Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult naziv je nove dokumentarne serije koja je stigla na Netflix.

Objavljena je krajem maja, a već je ušla među najgledanije serije na toj striming platformi. U samo tri epizode zaokupila je pažnju gledaoca šokantnim otkrićima.

Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult prati plesače koji su potpisali ugovore sa kompanijom koja je povezana sa crkvom. Što dalje ulazi u detalje, otkriva se sve mučnija istina o skrivenom planu osnivača.

Sestre Melani i Miranda Vilking, koje su se 2019. proslavile viralnim koreografijama na TikToku, u središtu su dokumentarca. Uprkos njihovom uspjehu na toj mreži, nakon potpisivanja ugovora sa upravom 7M Films iz Los Anđelesa, koju vodi kontroverzni Robert Šin, životi su im krenuli nizbrdo.

Šin je bio pastor u crkvi Shekinah, a kompanija je bila usko povezana sa pojedincima koji su se pretvarali da idu u crkvu. Dok je Melani mislila da je najbolje distancirati se od grupe, Miranda je počela da provodi više vremena sa misterioznim članovima, što ju je navelo da potpuno prekine kontakt sa svojom porodicom.

Njihovi roditelji Keli i Din javno su 2022. sugerisali da je 7M zapravo kult i da manipuliše njihovom ćerkom Mirandom. Porodica u dokumentarcu otkriva kako se borila sa iznenadnom odsutnošću voljene osobe koja je pala pod uticaj harizmatičnog vođe.

Dokumentarac takođe uključuje svjedočanstva plesača i drugih koji su pobjegli iz kulta, a sada se bore da ga unište. Žele da pomognu onima koji su još uvijek pod njihovom kontrolom.

Autor dokumentarne serije je Derek Donin.

"Mislim da će publika biti iznenađena kako se obični ljudi lako mogu uvući u grupe nalik kultu i koliko to razorno može da utiče na porodicu, prijatelje i zajednice", kazao je za Netflix.

Šta je 7M kult?

Iako je 7M Films osnovan kao svjetovna kompanija za upravljanje talentima, njegov izvršni direktor Robert Šin navodno je tretirao organizaciju kao produžetak Šekine, crkve kojom je decenijama predsjedavao.

Gdje je Miranda Derik sada?

Iako su Miranda i njena porodica u nešto boljim odnosima i viđaju se tokom praznika, ona je i dalje u 7M sa svojim suprugom.

"Nadam se da će plesači koji su još uvijek u kultu videti ovaj dokumentarac", kaže Kajl Daglas, jedna od plesačica koja je pobjegla iz kulta.

"Nisam sigurna hoće li ga skrivati od njih. Možda im nije dopušteno da gledaju, ali nadam se da jeste i da će možda to pokrenuti neka pitanja u njihovim glavama i natkerati ih da preispitaju svoje živote", dodaje.

Otkrića iz serije uznemirila su gledaoce

Serija je stigla na Netflix stigla 9. maja i odmah privukla pažnju gledalaca.

"Ne mogu da vherujem da odrasle osobe stvarno padnu u ovakvu zamku. Sve zbog novca? Statusa? Slave? Ovo je ludo", "Ovo je ludi, uznemirujući i jezivi horor film iz stvarnog života. Priče porodica slomiće vam srce. Ovaj svijet je strašan", komentarišu gledaoci, piše Index, a prenosi B92.

