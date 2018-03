Dragan Bjelogrlić u Banjaluci: Sledeći put dolazim kad bude osnovan filmski centar RS

BANJALUKA - Bez konstantnog pritiska nas koji se bavimo kinematografijom i kulturom uopšte, država se nikada sama neće setiti da napravi filmski centar Republike Srpske. Evo, ja sam došao ovde da vršim pritisak, kazao je ovo glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić juče na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci, gdje je učestvovao na tribini o temama: kultura, tradicija, uspjesi, pobjede i porazi, u organizaciji pokreta "Pozitivne snage Srpske".

"Mislim da je neophodno da se napravi obziljna kulturna scena ovde, da se napravi nešto što će biti kulturni identitet naroda ovde, da vam mladi ljudi ne bi odlazili u Beograd i dalje da bi nalazili svoj posao", istakao je Bjelogrlić, aludirajući na postojanje Akademije umjetnosti u Banjaluci, čiji kadar nakon dvije decenije od kako je počela sa radom poslije završenih studija naprosto nema gdje da radi.

Bjelogrlić kaže da je na istu temu i na istom mjestu pričao prije dvije godine kada je učestvovao na sličnoj tribini, i da očigledno značaj i neophodnost postojanja filmskog centra Republike Srpske ovdje nisu ozbiljno shvaćeni. Stoga je ovaj put pred više stotina studenata poznati glumac rekao da neće više dolaziti na ovakve tribine dok filmski centar RS ne počne sa radom.

"Mora da se sistemski to uredi, i to nije nikakav problem. Postoji logistika, postoji dobra volja ljudi iz Filmskog centra Srbije, da dođu i pomognu da se ta institucija napravi jer to je nešto što sam ja sebi dao za zadatak. Još uvek nismo uspeli, ali evo, ne predajemo se", priča Bjelogrlić. On smatra da je institucija koja bi finansirala filmove snimljene u RS od presudnog značaja za posao kojim se bavi, ali isto tako misli da bi nešto slično trebalo uraditi na književnoj, muzičkoj i likovnoj sceni, jer samo tako ima razloga da ovaj narod bude prepoznat i da mladi ne idu odavde.

"Naravno da je važna privreda, naravno da je važno zapošljavanje, naravno da su važne fabrike, ali bez kulture nema budućnosti", jasan je poznati glumac.

S obzirom na to kakvo nasljeđe i kakvu istoriju imamo, smatra Bjelogrlić, kao narod nismo uradili 30 odsto onoga što smo mogli. Popularni glumac misli da se nacionalna istorija može osvijetliti na različite načine, a da je njegova serija "Senke nad Balkanom" odličan primjer za tako nešto.

"To je zapravo bio jedan izuzetno rizičan, ali pokazaće se veoma uspešan projekat. Faktički to je jedan triler i priča o kriminalu, priča o serijskom ubici, priča o mistici itd, ali opet sve to bilo je samo udica da se ljudi zainteresuju za neke istorijske teme o kojima ništa nisu znali. Pričam, dakle, o raznim mogućnostima i pri tome ne mora se kulturni identitet stvarati samo na prošlosti, može se baviti savremenim temama. Bitno je samo da je to kvalitetno", kazao je Bjelogrlić dodajući da je sa velikom radošću gledao seriju "Meso", koja je, po njegovom mišljenju, nešto najbolje što je iz oblasti kinematografije došlo iz Bosne i Hercegovine u proteklih deset godina.

"Žao mi je što je samo jedna serija u pitanju, što nema još", dodao je popularni Bjela. Na pitanje "Nezavisnih" šta misli o seriji "Nemanjići" i da li je debakl ovog projekta direktno povezan s tim što su "Senke nad Balkanom" podigle ljestvicu isuviše visoko, glumac je kroz osmijeh rekao da nije gledao "Nemanjiće" i da stoga ne može da da bilo koji komentar. Što se tiče druge sezone "Senki nad Balkanom", ista će biti snimana u septembru tekuće godine, i kako zaključuje Bjelogrlić, dolazak u Banjaluku iskoristio je, između ostalog, da kolegi Aleksandru Stojkoviću Piksiju kaže da u tom periodu odgodi sve termine.

Pozitivna energija

Na tribini je prevashodno bilo riječi o značaju okretanja sopstvenoj kulturi, mogućnostima i prednostima koje snažno istorijsko i kulturno utemeljenje daju narodu i društvu, a pored Dragana Bjelogrlića gost je bio i Predrag Marković, istoričar iz Beograda.

"Banjaluka je strašno važna za Srpstvo jer ona je zapadna prestonica Srpstva. Znači, mi smo došli ovde u zapadnu prestonicu našeg naroda da vidimo kako da povećamo pozitivnu energiju, a možda je ovde i više pozitivne energije nego u Beogradu", kaže Marković ističući da upkos diktatu velikih sila Srbija i Republika Srpska uvijek mogu da se ujedine po kulturnom planu, a da tako nešto bude učestalo, potrebno je da Banjaluka bude veliki kulturni i obrazovni centar.