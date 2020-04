"Društvena mreža" - čista petica, gotovo nezapažena u kinima

Kako smo ovih dana silom prilika prikovani za male ekrane, u narednim sedmicama ću vam preporučivati filmove koje možete gledati na nekim od striming servisa iz udobnosti vašeg doma. Počeću sa "Netflixom" i filmom koji je, po meni, obilježio posljednju deceniju. U pitanju je "Društvena mreža" (Social Network) Dejvida Finčera (David Fincher).

Za razliku od njegovih prethodnih filmova (Alien 3, Se7en, The Game, Fight club, The Curious Case of Benjamin Button…), "Društvena mreža" je u kinima prošla skoro nezapaženo te, sada već davne, 2010. godine. Međutim, posljedice koje je ostavila iza sebe, dijalog koji je otvoren, aktuelna tema, te činjenica da je nagradu Akademije te godine dobio prosječni "Kraljev govor" (King's Speech), istog onog reditelja koji je doživio fijasko sa "Mačkama" (Cats), bili su dovoljni da "Društvenu mrežu" svrstaju na razne međunarodne liste najboljih filmova dekade.

Okarakterisan i etiketiran kao "film o Facebooku", "Društvena mreža" je jedno od najslojevitijih djela koje je Finčer u svojoj karijeri stvorio koje se, kada malo bolje razmislite, uopšte ne bavi Facebookom kao takvim, nego radije društvom koje taj i takav Facebook stvara. I koje će, kako se ispostavilo, u budućnosti stvoriti. U tom smislu, "Društvena mreža" je proročki film.

Vraćajući se žanru kojim sigurno najbolje vlada, Finčer ga smješta u različite vrste pažljivo dizajniranih prostora (u zavisnosti od vrste novca koji igra glavnu ulogu) i tako dobija hibrid takozvanog trilera sudnice. Uzbuđenje, iznenađenje, iščekivanje i sl., osobine koje karakterišu triler, postignuti su upotrebom jezika interneta na inovativan način (kroz muziku, montažu, način interakcije likova...) jer se upravo tim jezikom stvara napetost odnosa sukobljenih strana u borbi za prevlast nad idejom o Facebooku - studenata američkog univerziteta Harvard.

Međutim, parnica po sebi, gdje se kompletna radnja dešava, uz povremene izlete u prošlost, ovdje je samo pozadina za jednu širu priču o društvu, o klasi, ljudskom stanju i novom poretku u kojem priča o "američkom snu" još uvijek i te kako živi.

Ocjena: 5/5