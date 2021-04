Duško Dugouško slavi 83. rođendan

Davne 1938. godine, 30. aprila, emitovan je crtani film u kome nestašni zec postavlja sopstvena pravila u šumi. Duško Dugouško danas proslavlja 83. rođendan.

Rođen u Bruklinu, omiljen širom svijeta, ovaj zec crtana je verzija stendap komičara. Najveći je crtani lik svih vremena i posjeduje zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

"Narode, da li on stvarno misli da mene može da prevari?", rečenica je kojom se Duško Dugouško obraća publici kad god se nadmudruje sa ostalim akterima, najčešće Patkom Dačom ili Elmerom. Karakter lika napravljen je tako da sadrži osobine svojstvene običnom čovjeku. Ne natrprosječno inteligentan, već snalažljiv i vragolast, i iako često namćorast, istovremeno i duhovit.

"Kao karakter, lik Duška Dugouška precizno je definisan kao jedna vrsta bezobraznog, samosvesnog šereta i duhovitog čoveka koji odgovara u tradicionalnom smislu arhetipu prevaranta, varalice, tj simpatičnog prevaranta i varalice, koji je u stvari heroj narodnih priča", naglašava za sajt lista Danas sociološkinja Milena Dragićević Šešić.

Od samog početka svoje karijere, lik Duška Dugouška nizao je uspjehe. Njegov zvaničan prvenac "Divlji zec" nominovan je za najbolji animirani film godine. Prestižnu nagradu Oskar osvaja 1959. godine filmom "Knighty Knight Bugs" odnosno "Vitez Duško Dugouško" .

Iako mu u biografiji piše da je rođen 1940. na ekranima je od 1938. godine. Osmislili su ga Tek Ejveri i Bob Givens, a prvi od mnogih koji su mu pozajmili glas bio je Mel Blank, čovek sa hiljadu glasova.

Nikola Simić je oživeo Duška Dugouška na našim prostorima

Nakon Mela Blanka, glas su mu oponašali i Džef Bergman, Sem Vinsent, Bili Vest i Džo Alaski. U Srbiji i regionu prepoznatljiv glas Duška Dugouška tumačio je Nikola Simić, a prije njega, kraće vrijeme, Mića Tatić.

Na američkom govornom području govor Duška Dugouška ima bruklinski akcenat, dok prevodioci i tumači u Srbiji nisu željeli da mu odrede srpsko mjesto rođenja pa su umjesto akcenta razvili specifičan govor, govor koji u isto vrijeme može biti i namćorast i prijateljski.

Glumac Nikola Simić pozajmljivao je glas mnogim animiranim junacima, kao što je Gargamel, Mikelanđelo, Šilja, ali ga publika najčešće povezuje sa likom Dugouška.

Kako su stari crtaći stvorili generaciju kulturne i pismene djece

Govorio je da se crtani likovi vezuju za dušu, ali i da je Duško poseban. Nekad bi uhvatio sebe kako kaže "Ej, šefe, koji ti je vrag". Smatrao je da je to bio odličan crtani jer je Duško bio karakter.

"Interesantno je da je pre mene Duška sinhronizovao Mića Tatić. On je okupio ekipu s Đuzom, Nadom Blam…a onda je jednog dana trebalo ja da glumim Duška. Kada je došao red na mene, nije mi bilo svejedno. No, čim sam skinuo Duškov originalni, unjkav glas, sve je teklo kao podmazano. Kasnije sam negde pročitao da je prvi sinhronizator Duška Dugouška bio iz Bronksa i da mu je zato glas bio tako nazalan", izjavio je jednom Nikola Simić.

U najvećem broju slučajeva on je običan zec koji gricka svoju šargarepu i u početnim scenama filma ne uznemirava nikoga. Ne napada ako nije napadnut. Osvetoljubiv je i reaktivan lik, koji lukavstvom nadigrava sve.

"On je mogao da pobedi i domišljatošću prevari svakoga ko bi mu se suprotstavio. U to vreme su se reditelji u stvari jako bojali da ta činjenica, da u stvari Duško Dugouško pobeđuje sve, može da mu donese antipatije kod publike pa su stoga uvek počinjali film sa tim da su prema njemu nasilni, da su njega prevarili i da su ga zastrašivali, tako da se on sveti, on vraća, dodaje Milena Dragićević Šešić.

Karakterističnost ovog lika je i direktno obraćanje publici. Rečenice koje izgovara dok gleda u platno kao što su "Za minut sam ponovo sa vama, narode" i "Narode, jasno vam je da ovo znači rat" podsećaju na nastupe sadašnjih stendap komičara.

"On može da citira Šekspira, a onda će vam reći gdje je bar u Bruklinu", izjavio je jednom prilikom Bili Vest, jedan od tvoraca Duškovog glasa.

"Je l' ja lijepim plakate na tvoju kuću?"

Ukoliko ste kao dijete gledali ovaj crtani, možda vam nije bilo jasno šta znači privatna svojina, kapital, socijalna sigurnost i narušavanje porodičnog života. Oni malo stariji cijenili su taj animirani film upravo zbog vrijednosti koje propagira, a to su prava pojedinca, nezavisnost i demokratija.

Dugouško nije slepo slijedio pravila. Išao je protiv autoriteta, protiv bilo kojih pravila koja ugrožavaju njega kao ličnost. Nikada na grub način, uvijek ljubazno i duhovito.

"Šefe, koji ti je vrag?"

Prema rečima Milene Dragićević Šešić, pažljivo izabrane riječi i prevod dodatno su doprinijeli popularnosti ovog junaka. Sam izbor reči "Ej, šefe, koji ti je vrag?" umjesto "Koji ti je đavo, bre?" odaje veselu, nestašnu i vedru osobu.

Tu svoju najpoznatiju rečenicu često izgovara dok gricka mrkvu, a tvorci ovog junaka tvrdili su da je to zapravo teksaški govor i imitacija scene iz filma "Dogodilo se jedne noći" u kojoj glumac Klark Gejbl, naslonjen na ogradu, gricka zeleniš i govori punim ustima.

(Danas)