Duval izabrao svoju omiljenu filmsku ulogu

Robert Duval, renomirani glumac s karijerom dugom sedam decenija, obogatio je filmsko platno mnogim ulogama koje su mu donijele pohvale kritičara i publike, ali i prestižne nagrade. Od uloge Bua Redlija u "Ubiti pticu rugalicu" pa do role Toma Hejgena u "Kumu", Duval je uvijek pokazivao svoju svestranost i hrabrost u odabiru filmskih projekata.

Fanovi su se pitali koja mu je uloga u njegovoj dugogodišnjoj karijeri najdraža, a glumac je u nedavnom intervjuu napokon odgovorio na to pitanje, piše "Far Out Magazine".

Na iznenađenje mnogih, Duval je kao najdražu ulogu odabrao ulogu Josifa Staljina u HBO-ovom TV filmu "Staljin" iz 1992. godine. "Jedna od najdražih uloga koje sam igrao je bila uloga Josifa Staljina. To je bila jako teška uloga. Jako teška", izjavio je Duval. Kako bi se pripremio za ulogu, glumac je morao da istraži kompleksnost čovjeka koji je postao sinonim za teror i totalitarnu vlast.

"Obično ne čitam recenzije, ali najbolja koju sam pročitao je bila ona koju je napisao otac Nikite Mihalkova, koji je radio za Staljina. Rekao je da sam bio dobar u ulozi", dodao je Duval.

Film "Staljin" reditelja Ivana Pasera je naišao na pozitivne kritike, a mnogi su pohvalili njegov prikaz sovjetskih istorijskih lokacija.

Otvorena politika Mihaila Gorbačova mu je omogućila pristup inače zatvorenoj zemlji, zbog čega je imao priliku da na vjerodostojan način prikaže uspon i pad zloglasnog sovjetskog vladara.