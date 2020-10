Dva srpska filma na programu festivala u Lajpcigu

LAJPCIG - U programu Međunarodnog festivala dokumentarnog i animiranog filma "Dok Lepzig" u njemačkom gradu Lajpcig na programu su ove jeseni i dva srpska ostvarenja: "Faith and Branko", dokumentarni film u režiji Ketrin Hart premijerno prikazan na festivalu u Šefildu i kratki animirani film "Veliki robot", autora Vojina Vasovića.

Oba ostvarenja nastala su zahvaljuući podršci Filmskog centra Srbije.

Festival u Lajpcigu će trajati do 1. novembra.

Intimna priča filma "Faith and Branko" prati odnos između dvoje muzičara, Fejt i Branka, tokom sedam godina.

Animirani film "Veliki robot" (eng. Just For The Record) o malenom robotu-diktafonu Recu, koji pokušava da se sprijatelji sa pticom ne bi li mu pomogla da presnimi svoju memoriju, napisao je i režirao Vojin Vasović, a art direkciju potpisuje Nikola Stepković.

Film je nastao u koprodukciji sa beogradskim studijom Digital Ašets Tailors i To Blink Studiom iz Kanade.