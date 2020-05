Dvije nagrade za film "Asimetrija" u Sjevernoj Karolini

Nakon nedavne Nagrade za najbolji film na Festivalu svjetskog filma u Sidneju, "Asimetrija", cjelovečernji igrani prvenac rediteljke Maše Nešković, osvojio je i dvije nagrade na ovogodišnjem izdanju Međunarodnog filmskog festivala RiverRan u Vinston-Salemu u Sjevernoj Karolini, u SAD.

Film je dobio nagrade za najboljeg reditelja i najbolju fotografiju u takmičarskom programu Re:Vision, čiji je fokus na nezavisnim dugometražnim filmovima.

U obrazloženju žirija je istaknuto da "Asimetriju" nagrađuju "zbog prikaza poezije velikog grada kroz njegove ljude".

Film Maše Nešković imao je svjetsku premijeru na Filmskom festivalu u Sao Paulu, a domaću na Festivalu autorskog filma u Beogradu krajem prošle godine.

Tom prilikom osvojio je dva važna strukovna priznanja: Mariji Šarac je pripala nagrada "Marko Glušac" za najbolju montažu, dok je Ðorđe Arambašić dobio nagradu "Aleksandar Petković Petko" za najbolje snimateljsko ostvarenje.

"Asimetrija" razmatra pitanje transformacije ljubavnih odnosa tokom vremena i razloge zbog kojih se veze raspadaju.

Glavne uloge tumače Daria Lorenci Flatz, Uliks Fehmiu, Mira Janjetović, Mladen Sovilj, Lola Vitasović i Mateja Poljčić.

Film je snimljen po scenariju koji su napisali Maša Nešković, Vladimir Arsenijević i Staša Bajac, u koprodukciji producentskih kuća "This and That Productions" iz Srbije, "Korektif" iz Slovenije i "Nightswim" iz Italije, uz podršku Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture i informisanja Srbije.

O svom fimu, Neškovićeva je rekla da ga je snimila inspirisana temama koje je progone, s idejom da stvori univerzum u kome različite faze jednog odnosa mogu da postoje istovremeno, u kom možete paralelno posmatrati par srednjih godina koji se rastavlja, 25-godišnji par koji se zaljubljuje i par djece koja ljetni raspust provode gluvareći po praznom gradu.

"Dakle, ono što ćete videti je mali film iz Srbije koji se pre svega bavi emocijama, a svi likovi su iznikli iz današnje beogradske stvarnosti", kazala je rediteljka.