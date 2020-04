Dvije srpske serije na IMDB listi najgledanijih svih vremena

"Senke nad Balkanom" i "Vratiće se rode" našle su se na IMDB listi najbolje ocijenjenih serija svih vremena.

TV ostvarenje u režiji Gorana Gajića našlo se na 49. mjestu, dok su "Senke" Dragana Bjelogrlića na 59. od 250 najboljih.

Poređenja radi, popularna serija "Birmingemska banda" našla se na 55. mjestu, "Tvin Piks" na 50, a "Prijatelji" na 41.

"Senke nad Balkanom" je kriminalistička televizijska serija, čiji su autori Dragan Bjelogrlić i Stevan Koprivica. Scenario su, pored Bjelogrlića, pisali Danica Pajović, Dejan Stojiljković i Vladimir Kecmanović.

Stojiljković je kazao za Tanjug da je ovo veliko priznanje za cijelu ekipu koja je radila na seriji.

"Meni lično je to velika satisfakcija jer su 'Senke' moj prvi scenaristički rad na filmu. Mnogi rade godinama scenarije, snimaju serije i filmove, pa im se ne desi takav uspeh. Ja sam neko ko je u celu tu priču upao sa strane, iz književnosti i stripa, nisam se školovao za taj posao, pa opet, eto, uspeo sam da sa svojim kolegama iznesem ceo taj posao i to u dve sezone. To definitvno znači dve stvari: da Bjelogrlić odlično zna da izabere saradnike i proceni njihov potencijal i drugo - da u umetnosti formalno obrazovanje često ne znači ništa", kaže Stojiljković.

Trenutno najgledanija domaća TV serija nedavno je i pronašla svoj put na globalnoj sceni, te je onlajn dostupna na platformi Amazon Prime, čime je postala prva srpska visokobudžetna TV serija koja će biti dostupna na jednoj od najvećih svjetskih platformi.

"Vratiće se rode", srpska televizijska serija, za koju su scenario pisali Nikola Pejaković i Ranko Božić, a režirao Goran Gajić, premijerno je emitovana od 9. novembra 2007. do 6. juna 2008. godine.

Producenti serije su bili Dragan Bjelogrlić, Goran Bjelogrlić, Aneta Ivanović i Svetlana Drinjaković, a zbog velike popularnosti kao nastavak 2009. sniman je televizijski film "Rode u magli".

Uloge su ostvarili Nikola Ðuričko, Mirjana Karanović, Mira Banjac, Dragan Bjelogrlić, Srđan Todorović i drugi.