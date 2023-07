Džejms Kameron otkrio da li će snimati film o tragediji podmornice Titan

Džejms Kameron demantovao je glasine da snima film o tragediji podmornice Titan gdje su, nažalost, svi članovi posade poginuli.

Režiser ostvarenja "Titanik" oglasio se oštrim statusom na Tviteru gdje je negirao pisanja.

"Obično ne odgovaram na uvredljive glasine u medijima, ali moram sada. Ne pričam snimanju filma OceanGate, niti ću ikada", napisao Džejms Kameron.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.