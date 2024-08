Džejms Kameron želi snimiti novog Terminatora, ali ga muči jedan problem

Reditelj Džejms Kameron razmišlja o snimanju nastavka naučnofantastičnog filma Terminator.

Kameron je režirao prva dva filma u franšizi, Terminator iz 1984. godine i Terminator 2: Sudnji dan iz 1991.

U nedavnom razgovoru za Guardian reditelj je izjavio da želi snimiti novog Terminatora, ali i da postoji problem.

"Trenutno smo u situaciji u kojoj je sve teže pisati naučnu fantastiku jer svakodnevno živimo u svijetu naučne fantastike. Radim na nekim temama koje želim unijeti u novi film Terminator, ili možda čak neku novu vrstu ponovnog pokretanja šireg narativnog okvira, no to je trenutno teško jer prvo želim vidjeti kako će se sve razviti", rekao je za Guardian, prenosi Far Out Magazine.

Kameron takođe vjeruje da će ovaj turbulentni period postati još strašniji, bez povratka u normalu na vidiku.

"To će biti vožnja koju ćemo vjerovatno pratiti do kraja ljudske istorije, ali zasigurno će iduće godine biti vrlo znakovite", dodao je.

Iako sada razmišlja o snimanju novog filma, reditelj je jednom izjavio da nije siguran bi li prvi film snimao u današnje vrijeme.

"Osvrćem se na neke filmove koje sam snimio, a nisam siguran da bih ih u današnje vrijeme htio režirati. Ne znam bih li htio fetišizirati pištolje i oružje, kao što sam učinio u nekoliko filmova o Terminatoru prije 30 i više godina, u našem sadašnjem svijetu. Od onoga što se s oružjem događa u našem društvu okreće mi se želudac", rekao je tada nagrađivani reditelj.

Ostaje da vidimo hoće li se odvažiti snimiti novog Terminatora ili će projekt ostati samo ideja.

