Džesi Ajzenberg dobitnik "Počasnog Srca Sarajeva" 28. SFF-a

Američki glumac, reditelj, dramski pisac i autor Džesi Ajzenberg nominovan za "Oscara", biće počasni gost 28. Sarajevo film festivala.

Sarajevo film festival će 15. avgusta odati počast Ajzenbergu dodjelom priznanja "Počasno Srce Sarajeva", uoči projekcije filma "Nakon što spasiš svijet", Ajzenbergovog rediteljskog dugometražnog prvenca, u Ljetnom kinu Coca-Cola.

Filmovi u kojima je Ajzenberg ostvario uloge su: "Roger dodger", "The squid and the whale", "Adventureland", "Zombieland", "The social network", "Now you see me", "The double", "Night moves", "The end of tour", "American ultra", "Louder than bombs", "Batman v. Superman" i mnogi drugi.

U predstojećem periodu, Ajzenberg će igrati glavnu ulogu u FX limitiranoj seriji "Fleishman is in trouble" zasnovanoj na istoimenom bestseleru "Taffy Brodesser-Akner".

Ajzenberg je napisao četiri drame, među kojima je i "The Spoils", čija je izvedba imala rekordnu prodaju na West Endu. Napisao je drame "The Revisionist" i "Asuncion. Njegova predstava "Happy Talk" izvedena je u aprilu 2019. godine u "Signature Theateru" u Njujorku.

Sarajevo film festival biće održan od 12. do 19. avgusta.