Džim Keri ponovo "ukrao šou"

Džim Keri ukrao je šou na dodjeli Zlatnih globusa učestvujući u zabavnom skeču s voditeljima Sandrom Oh i Endijem Sambergom.

Keri je sjedio u dijelu publike namijenjenom filmskim zvijezdama, ali kako je ove godine bio nominovan za TV seriju Kidding, voditelji su mu se obratili i zamolili ga da se premjesti. "Vidim da Džim Keri sjedi naprijed u filmskom dijelu iako je nominovan za TV seriju", rekla je s pozornice Sandra Oh.

"To neće moći tako, žao mi je Džim, ali morat ćemo te zamoliti da napustiš filmsku sekciju i pridružiš se ljudima s televizije", dodao je Samberg.

"Vi se šalite?", pridružio se Keri.

"Čudno je jer si ti naš uzor, ali moramo te zamoliti da se premjestiš", nastavio je Samberg.

Keri je zatim rekao da glumi u novom filmu "Sonic The Hedgehog" koji izlazi ove godine, a voditelji su mu predložili da se vrati dogodine, a tada mu je prišao i tjelohranitelj, potapšao ga po ramenima i zamolio da krene.

"Idem, da ponesem i večeru sa sobom? Ne bih želio ostaviti svoj DNK u filmskoj sekciji", rekao je Keri i nasmijao publiku. Kad mu se voditelj još jednom izvinio, glumac je rekao: "Oprosti, ne čujem te. Vidim da ti se usta miču, ali zvuku treba više da dođe ovoliko daleko."

Zatim je iskoristio dvije čaše i pravio se da su dvogled pomoću kojeg pokušava vidjeti pozornicu iz dijela za TV glumce.

Skeč je postao hit na društvenim mrežama, a tviteraši ne prestaju hvaliti Kerija.

Inače, on se na dodjeli pojavio sa svojom novom djevojkom, 34-godišnjom glumicom Ginger Gonzaga.

Golden Globes clip of Andy Samberg jokingly telling Jim Carrey he's sure "Sonic The Hedgehog" will be nominated next year. pic.twitter.com/kcoILZOmLn