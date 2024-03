Džon Sina go na dodjeli "Oskara", glumci vrištali od smijeha (VIDEO)

Jedna zanimljiva scena desila se na dodjeli Oskara. Glumac i kečer Džon Sina pojavio se go na sceni, na nagovor voditelja Džimija Kimela.

Svi u Dolbi teatru počeli su da se smiju, uključujući glumicu Margo Robi, prenopsi Telegraf.

U ovakvom izdanju Džon je uručio nagradu ekipi filma "Jadna stvorenja".

It’s been 2 months to 2024 and we already got to see John Cena naked on stage #Oscar pic.twitter.com/MfLsNBEuav

Sina je na kraju obukao haljinu koju su mu dodijelili.

Pogledajte kako je to izgledalo.

No surprise that John Cena is walking on stage naked at the Oscars during prime time TV that children are most likely watching. This is not just a humiliation ritual — the Hollywood pedophiles, rapists and perverts are certainly getting off on this. I’m sure Jimmy Kimmel is as… pic.twitter.com/PJ37tv0hRF