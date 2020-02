Džoni Dep: Ćevapčići i kolege iz Srbije su fantastični

Najveća zvijezda 70. Berlinala, Džoni Dep predstavio je na festivalu svoj novi film "Minamata" koji je sniman u Srbiji.

U ekskluzivnom intervjuu za RTS govorio je o ulozi u tom ostvarenju, ali je otkrio i šta najviše voli u Srbiji.

Uprkos tome što Berlinale nije koncentrisano na holivudske zvijezde, svojim sjajem i likom koji je otelotvorio u Minamati, Džoni Dep je privukao najveću pažnju svjetskih medija.

U ulozi hrabrog i beskompromisnog Vilijema Judžina Smita, američkog ratnog fotografa koji je u Japanu početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka zabilježio opasno trovanje stanovnika Minamate živom, za koje je bila odgovorna moćna japanska korporacija, još jednom je iznenadio fantastičnom glumačkom transformacijom.

Judžin Smit je bio živopisan, kompleksan lik. Tragična, nespokojna osoba. Dep kaže da nije bilo izazovno prenjeti Judžinove osobine i priču na ekran jer on sam ima veoma slične osobine.

"Kad glumite nekog ko je blistao tokom života, djeluje kao da se sve sada dešava. Bio je strastveni umjetnik i svidjelo mi se što je bio bodljikav, kao čovjek-kaktus. Ali, to je razvio jer je bio osjetljiv. Duboko je osjećao svaku svoju fotografiju nastalu u Minamati. Velika je odgovornost glumiti nekog kao što je Judžin Smit", istakao je američki glumac.

Režiran kao triler-drama o tihoj ljudskoj patnji i opasnom Minamata sindromu, u stilu nezavisnih američkih filmova iz sedamdesetih, vizualno impresivan, sa kadrovima u kojima Beograd ima jednu od glavnih uloga, Minamata je, angažovana priča koju je režirao Endrju Levitas.

Pohvale za kolege iz Srbije i ćevapčiće

Veliki dio ekipe koja je radila na ovom filmu je iz Srbije. Levitas kaže da je Srbija kao lokacija za snimanje fenomenalna. Za članove ekipe Levitas i Dep imaju samo riječi hvale.

"Priče ljudi koji su radili sa nama su daleko od tragedije iz Minamate, ali Srbija je svakako, kao i cijeli region, vidjela dovoljno užasa. Kad gledaš film, nešto moraš da osjetiš, zato što si primoran da vidiš i sebe u tim okolnostima", objasnio je Dep.

"Ekipa je povremeno bila u suzama. Kako su radili i strast koju su unjeli ušla je u DNK ovog filma. I naravno – hrana je bila fantastična", otkriva reditelj Levitas dok se Dep nadovezuje i precizira šta je bilo posebno dobro: "Ćevapčići".

Minamata je univerzalna priča o čovječanstvu. Komentarišući mogućnost nastanka nekih novih pokreta koji bi se više zauzeli za zaštitu planete, Dep kaže da je dovoljna samo jedna osoba kojoj je stalo da počne da se krnje monstruozne korporacije.

"Potom se priključi još deset, pa pedeset, pa njih dvesta. A onda postanu sila. Fascinira me to što ljudi imaju moć, samo to još ne shvataju. Kada su složni, mogu da priđu svakom ko je finansijski jak i uticajan. Ljudi su daleko moćniji od svih tih kompanija, gornjeg ešalona. Ako nešto nije u redu, treba da se bore", poručio je Dep.

Film o čovjeku koji je želio da spase svijet Minamata, koji će vas podstaći da više brinemo o našoj planeti i zdravlju ljudi, otkupljen je za prikazivanje u Srbiji.