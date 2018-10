Džoni Dep izbačen sa filma Pirati s Kariba

Džoni Dep više se neće pojavljivati u ulozi kapetana Džeka Sparou u nastavcima filma Pirati s Kariba.

Dep se pojavio u ulozi Džek Sparoua u pet nastavaka ovog Diznijevog piratskog hita kroz 15 godina, a da mu je "Dead Men Tell No Tales" bio posljednji nastavak, potvrdio je jedan od scenarista.

To je ujedno bio i najneuspješniji nastavak iz franšize.

"On je napravio taj lik svojim i očigledno je to postala uloga po kojoj je sad najpoznatiji. Djeca širom svijeta ga vole pa mislim da je to bilo odlično za njega i odlično za nas", rekao je Beti i potvrdio da Dep ipak više neće biti pirat.

"Mislim da će Džek Sparou biti njegovo nasljeđe, po tome će ga pamtiti", dodao je.

Iako je Beti bio kreator likova u Piratima s Kariba, Dizni ga još nije službeno pozvao da radi na nastavku koji pripremaju bez Depa.

"Volio bih ponovo to raditi, bilo bi super. Volio bih biti uključen", kaže on.

Inače,Džoni Dep u posljednje vrijeme nosi se s brojnim privatnim problemima, ali i financijskim poteškoćama, prenosi.