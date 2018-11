Džoni Dep sve nepoželjniji u filmskim krugovima?

Angažovanje Džonija Depa u drugom nastavku filma "Fantastic Beasts" izazvalo je kontroverzu nakon što je glumac optužen za porodično nasilje.

Naime, glumac Ezra Miler je prokomentarisao uključivanje Džonija Depa u novi nastavak, tvrdeći da nijedan od glumaca nije bio konsultovan o toj odluci.

Džoni Dep igra Gelerta Grindelvalda u ovogodišnjem nastavku "Fantastic Beasts And Where To Find Them: The Crimes Of Grindelwald", a njegovo angažiovanje je izazvalo kontroverzu nakon navoda o porodičnom nasilju za koje ga je optužila njegova bivša supruga Amber Heard 2016. godine.

Dep je negirao tvrdnje, pa je taj slučaj na kraju riješen van suda, a Herd je povukla tužbu.

Ezra Miler koji u filmu tumači ulogu Kridens govorio je, u nedavnom intervjuu, o odluci Džoan Rouling da ipak ulogu Gelerta Grindelvalda nameni Džoniju Depu.

"Ne, niko od nas nije bio konsultovan. Niko od nas nije znao da će Džoni Dep biti dio glumačke ekipe", rekao je Miler.

Na pitanje kako se osjećao kada je saznao da mora da radi zajedno sa Depom, čiji su kako privatni tako i poslovni život u posljednje vrijeme u silaznoj putanji, mladi glumac je rekao da je profesionalac i kako će nastaviti da radi najbolje što može.

Film "The Crimes Of Grindelwald" je ušao u bioskopsku distribuciju prije dva dana. Džoni Dep je prošlog mjeseca izjavio da se nada ulozi i u trećem nastavku.

Iako je Ezra Miler bio dosta rezervisan kada je u pitanju komentarisanje uloge Džonija Depa, može se naslutiti da je holivudski ljepotan sve nepoželjniji u filmskim krugovima.