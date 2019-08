Džonsonov račun bez konkurencije

Holivudski glumac Dvejn Džonson ponovo je na vrhu "Forbesove" liste deset najplaćenijih glumaca u filmskoj industriji.

"Ovo mora da je zbog publike, i publika mora biti na prvom mjestu. Ono što publika želi je najbolji scenario koji možemo da stvorimo prije početka snimanja filma, i upravo ostvarenje njihovih želja će ih poslati kući sretne i zadovoljne nakon odlaska u kino", rekao je Džonson.

Izgleda da je ovaj glumac našao formulu da učini publiku srećnom. Za samo godinu dana zaradio je 89,4 miliona dolara, što je njegova najveća zarada do sada. Glumac je sklopio i ugovor po kojem će od najavljenog filma "Jumanji: The Next Level" dobiti 15 odsto zarade nakon emitovanja širom planete. Podsjećamo prethodni "Jumanji: Welcome to he Jungle" film je zaradio 962,1 milion dolara na boks ofisu. Osim filmova, ovaj glumac je uspio dobro da unovči i pojavljivanje u TV serijama, pa će dobiti oko milion dolara za učešće u projektu "Ballers" kompanije HBO.

Dok Džonson suvereno vlada svim listama najveće zarade, on ipak nije jedini koji je uspio da sklopi ugovore koji donose velike sume novca. Robert Dauni Džunior je stekao 20 miliona dolara, što je ukupno osam odsto zarade filma "Iron Man". Osim samostalnog pojavljivanja u ovoj franšizi, glumac je stekao i 55 miliona dolara za rad na filmu "Avengers: Endgame", koji je na boks ofisu zaradio vrtoglavih 2,796 milijardi dolara. Ova zarada je toliko visoka da je obezbijedila sigurna mjesta i glumcima Krisu Hemsvortu, Bredliju Kuperu i Polu Radu koji se zajedno pojavljuju sa Daunijem u filmu.

"Slavne ličnosti poput Daunija i Skarlet Johanson trenutno imaju ekstremnu prednost u traženju enormne kompenzacije od studija koji investiraju u filmove kao što su 'Avengersi'", rekao je poznati advokat slavnih ličnosti Dejvid Čidekel "Forbes" magazinu.

Bredli Kuper je među rijetkim glumcima koji su se kockali u ovoj godini. Glumac je stekao svega 10 odsto zarade od ukupno 57 miliona dolara za posuđivanje glasa rakunu Roketu. Sedamdeset odsto njegovih prihoda ove godine je došlo od filma "Zvijezda je rođena", gdje je igrao zajedno sa Ledi Gagom.

Najplaćeniji glumci u 2019. godini

1. Dvejn Džonson - 89,4 miliona

2. Kris Hemsvort - 76,4 miliona

3. Robert Dauni Džunior - 66 miliona

4. Akšej Kumar - 65 miliona

5. Džeki Čen - 58 miliona

6. Bredli Kuper - 57 million

7. Adam Sendler - 57 miliona

8. Kris Evans - 43.5 miliona

9. Paul Rad - 41 miliona

10. Vil Smit - 35 miliona