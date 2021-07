Džordan Pil najavio novi horor

Najavljeni su prvi detalji sljedećeg horor filma Džordana Pila, a u njemu će glumiti Danijel Kalua, Keke Palmer i Stiven Jun.

O filmu "Nope", koji će biti prikazan 2022. godine, i dalje se kriju detalji, a opisuje se kao "novi teror iz uma Džordana Pila".

Poster za film prikazuje tamno nebo, sa oblakom iz kog viri kanap od papirnog zmaja koji lebdi nad obasjanim gradom.

Fanovi su oduševljeni najavom koja je objavljena tačno godinu dana prije datuma izlaska filma, a mnogi ističu i sjajnu postavu.

Džordan je postao poznat po svojim horor uspjesima, ako što su "Get Out" i "Us". Za debitantski film dobio je Oskara za najbolji originalni scenario u 2017. godini.

"Imam još četiri trilera koje želim da predstavim u narednoj deceniji", prethodno je rekao Pil.

(B92.net)