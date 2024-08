Džordž Kluni : Pravio mi je pakao od života

Uoči saradnje sa Bredom Pitom u novom filmu Wolfs, Džordž Kluni iznio je svoje mišljenje o saradnji sa filmskim rediteljem Dejvidom O. Raselom.

On je istakao kako je promijenio način na koji prihvata nove projekte.

U razgovoru s GQ-om, Kluni je objasnio da vrijeme potrebno za snimanje filma smatra velikim faktorom u tome hoće li prihvatiti ulogu ili ne.

Objasnio je kako radije ne bi proveo najbolji dio godine snimajući film, kao što je jednom učinio sa Raselom za film Tri kralja iz 1999. godine.

"Što si stariji, raspodjela vremena postaje vrlo drugačija. Pet mjeseci tvog života je puno. Dakle, nije više toliko jednostavno reći: 'Oh, idem da snimam stvarno dobar film, poput Tri kralja, i imam posla s užasnim gadom poput Dejvida O. Rasela, koji pravi pakao od mog života", rekao je glumac.

Snimanje filma Tri kralja nazvao je najgorim iskustvom životu.

Dodao je da još uvijek žali za vremenom koje su potrošili na snimanje Tri kralja.

Ali ove nove primjedbe Kluni nije prvi put podijelio sa javnošću. I nije prvi put da govori o svom iskustvu o radu sa pomenutim rediteljem.

Prethodno je tvrdio da je tokom njegove dobro dokumentovane bitke sa Raselom na setu reditelj navodno "vikao i vrištao" na glumce i ekipu tokom produkcije.

Tokom intervjua za Plejboj, Kluni se prisjetio trenutka kada je stigao do prelomne tačke.

"Pokušavao sam da smirim situaciju pa sam mu prišao i stavio ruku oko njega. Rekao sam mu: Dejvide, važan je dan. Ali ne možeš gurati, tjerati ili ponižavati ljude koji se ne mogu braniti. On se tada okrenuo prema meni i rekao: 'Zašto se jednostavno ne brineš o svojoj užasnoj glumi? Ponašaš se kao kreten. Želiš da me udariš? Hajde, udari me.'"

Kluni je zatim snimanje Tri kralja nazvao najgorim iskustvom u životu. Takođe je odbacio mogućnost ponovne saradnje sa Raselom, što potvrđuju njegovi posljednji komentari za GQ, prenosi RTCG.

