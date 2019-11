Edi Marfi u četvrtom nastavku Policajca sa Beverli Hilsa

Poznati glumac Edi Marfi ponoviće svoju ulogu duhovitog detektiva Aksela Folija u četvrtom nastavku filma "Policajac sa Beverli Hilsa", koji će producirati Netflix.

Kompanija Paramaunt je planirala da bude producent "Policajca sa Beverli Hilsa 4", ali studio je odustao od projekta 2016. godine i sada je prodao prava striming gigantu Netflixu.

Marfi je prvi put glumio Folija 1984. godine, a ponovo ga je igrao i 1987. i 1994. godine.

Ovaj 58-godišnjak je ove godine dobio pohvale zbog svoje uloge u Netflixovom filmu "Dolemite Is My Name".

Džeri Brukhajmer, koji je producirao prva dva filma, takođe će biti zadužen za novi projekat, navodi Holivud Reporter.