Ejdan u nastavku serije "Seks i grad"?

Džon Korbert će se, kako pišu strani mediji, pojaviti u drugoj sezoni nastavka serije "Seks i grad", "And just like that".

Kako piše Dedlajn, Korbet će repriziratu ulogu Ejdana Šoa i imati značajnu rolu u drugoj sezoni serije.

Za sada su i predstavnici HBO Maks i Džon Korbert odbili da komentarišu ove navode, a nama samo ostaje da nagađemo da li će se velika ljubav Keri Bredšo pojaviti u seriji i šta bi tu moglo da se desi.

Neki obožavaoci su oduševljeno primili ovu vijest: "Da, da, to se događa."

Dio fanova serije je ipak vijest primio sa rezervom budući da je Korbert još u aprilu 2021. godine rekao za strane medije da će biti deo serije, ali se to nije dogodilo.

A neki su čak bili oštri i nagađujući šta bi moglo da se desi ukoliko se Ejdan zaista pojavi u seriji, prokomentarisali da je Keri (Sara Džesika Parker) propustila svoju šansu, piše Independent.

"Previše si dobar za nju, Ejdane", "Uvijek sam više voljela Ejdana od Zverke. Keri nemoj da uprskaš ovog puta".

(b92)