Ekipa serije "Senke nad Balkanom": Trudimo se da u drugoj sezoni prevaziđemo sebe

BANJALUKA - Repriza prve sezona popularne serije "Senke nad Balkanom" od prošle sedmice emituje se na Radio-televiziji Srbije, dok ovu seriju gledaoci u Bosni i Hercegovini trenutno mogu da gledaju i na televiziji Nova BH. U isto vrijeme emitovanje druge sezone, čije je snimanje upravo u toku, najavljeno je za jesen tekuće godine na Nova S, bivšem Top kanalu.

Sve ovo bio je povod da "zavirimo" na set, te da od aktera serije saznamo onoliko koliko mogu da nam otkriju o drugoj sezoni, čije je vrijeme radnje, kao što je odranije poznato, iz 1928. premješteno u burnu 1934. godinu.

Kako se u godini atentata na kralja Aleksandra Karađorđevića snašla Maja Davidović, govorila je Marija Bergam, koja tumači ulogu uticajne bankarke i žene koja je na kraju prve sezone preuzela vodeće mjesto u opasnoj međunarodnoj "organizaciji".

"Mi krećemo 1934. godine, a završili smo 1928. godine. Prošlo je nekih šest godina i svakog od naših likova zatičemo u potpuno drugim životnim okolnostima, tako da će najveće iznenađenje biti ta situacija u kojoj zateknemo Maju. Kako serija odmiče, čini mi se da se ona sve više vraća na staro, ali je ipak ona sada veoma, veoma opasan igrač u toj političkoj igri, tako da mnogo ozbiljnije igra u ovoj sezoni", kaže Bergamova.

Njen kolega sa seta Andrija Kuzmanović, takođe, govorio je o svom liku inspektora Stanka Pletikosića, kojeg će tumačiti i u drugoj sezoni.

"Doživeo sam neke promene. Malo sam sazreo. Dao sam Beogradu da me uhvati pod svoje i vraćam se iz Švajcarske. Ono što vam još smem reći jeste da sam sad postao glavni inspektor, ali sam i dalje u kontaktu sa Tanetom (Dragan Bjelogrlić), i on mi pomaže kada baš nemam rešenje. Suštinski ostao sam isti, iako me život nije mazio u tom periodu, jer desile su mi se neke stvari privatno u kući", kazao je Kuzmanović u ime inspektora Pletikosića.

U novoj, kao i u prethodnoj sezoni serije vlasnika kafane "Savsko bure" igra Aleksandar Stojković Piksi, glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske.

"Radi se o visokoj produkciji, kao i u prvom dijelu. Moja uloga je istog obima kao i u prethodnoj sezoni. Zadovoljan sam i sve u redu protiče. Igram vlasnika kafane, čovjeka koji je pobjegao iz austrijske vojske u Velikom ratu i prešao u srpsku vojsku. Sad drži tu kafanu preko puta policijske uprave i tu će se, kao i u prvoj sezoni, svašta dešavati. Zanimljivo je to što se puno vodi računa o detaljima, kako se nosio šešir u tom periodu, kakve su cipele bile itd.", naveo je Piksi, koji se trenutno nalazi u Beogradu na snimanju serije. Snimanje, kako to obično biva, prate i određeni problemi, ali bez toga se ne mogu ispuniti zaista visoki kriterijumi koje je postavila produkcija. Tako bar tvrdi Dragan Bjelogrlić, koji pored uloge inspektora Taneta, potpisuje režiju, a dio je ekipe koja je radila na scenariju i koja je zadužena za produkciju.

"Generalno je teško jer nekako i cela ekipa i ja se dogovorimo da ćemo pokušati da pomerimo granice i prevaziđemo sami sebe. Od produkcionih uslova, pa do toga kako to snimiti za uvek mali broj dana i uvek nedovoljno sredstava. Prosto, naviknete se na to, ali kada postavite visoke ambicije, s tim se uvek susrećete. Mi smo tek na pola, a već smo svi mrtvi umorni", kaže Bjelogrlić, dodajući da su svi likovi u "Senkama nad Balkanom" granični, odnosno malo na tamnoj, malo na svijetloj strani. U novoj sezoni stižu i nova glumačka pojačanja, a u pitanju su Petar Strugar (igra kriminalca, protivnika Kaluđeru), Bogdan Diklić, Vesna Trivalić (pojačanje u Jatagan mali). Uloge su dobili i Slavko Sobin i Igor Đorđević.

"Otprilike ono što krasi seriju jeste da tu ne postoje klasični negativci niti klasični pozitivci. Ipak, svakako će inspektori biti na pravoj strani", otkriva Bjelogrlić.