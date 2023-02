Ekipa serije "The Last of Us" naučila znakovni jezik zbog mladog gluhonijemog glumca

Glumačka ekipa serije "The Last of Us" dobila je pohvale od obožavatelja, pošto se saznalo da su naučili znakovni jezik kako njihov mladi kolega Keivon Vudard, koji ne može da čuje u stvarnom životu, ne bi bio izostavljen iz razgovora.

Mladić u ovom ostvarenju igra Sema, koji je takođe gluv.

"Odmah sam počeo da odlazim na lekcije. Uoči snimanja, pa čak i za vreme snimanja, trenirao bih i radio kako bih izgledao što prirodnije. Stvarno sam želeo da ta komunikacija bude organska i autentična", rekao je glumac Lamar Džonson, koji glumi Semovog brata.

Njemu se priključio i ostatak ekipe serije, koji su počeli da koriste znakovni jezik kako bi pričali sa Keivonom Vudardom. Glumica Bela Remzi, koja igra lik Ele, dobro je ovladala znakovnim jezikom, što je potvrdila majka Keivona Vudarda.

Mladi glumac je naveo da se na početku bojao.

"To su mi roditelji rekli – da se ne bojim probati. U početku sam se malo bojao, ali sam nastavio i prevladao to, otišao na audiciju i dobio ulogu u "The Last of Us". Bio sam oduševljen", izjavio je u jednom intervjuu Keivon Vudard, prenosi Index.hr.